南投縣幼教降師生比至1:12　推課後延長服務一人成班

▲南投縣政府積極推動幼兒園延長照顧服務。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

少子女化巨浪來襲，基層幼兒園經營逐漸困難；南投縣長許淑華表示，除獎勵、引導私立幼兒園逐年降低師生比，期許公私立幼兒園共同形塑精緻幼教品質，也辦理公立幼兒園延長照顧服務，並積極鼓勵公共化教保服務機構申辦，提供孩子更好更全面的照顧，讓家長安心。

南投縣114學年度公私立幼兒園園長會議於17日在草屯鎮敦和國小登場，邀請全縣近200位公私立幼兒園園長齊聚一堂，由許淑華親自主持，縣府教育處長王淑玲及該處團隊、南投縣幼兒教育事業學會理事長林佳慧都出席，立委馬文君也指派秘書陳啟昭到場關心。

許淑華指出，為提升整體教保服務品質、整體規劃降低班級學生人數，公立幼兒園師生比在他上任3年內已從1：15降到目標的1：12；縣府也聽到很多家長希望能夠延長課後照顧的心聲，所以現在即使是一班只有一位、兩位申請，也都會實施延長照顧，進一步支持婦女婚育，使雙薪家庭父母安心就業。

縣府教育處說明，為減輕弱勢家長經濟負擔、提升弱勢幼兒入園率，公立幼兒園和公共化教保服務機構提供的延長照顧服務，只要家長有需求即可開班、不論申請人數多寡；除弱勢家庭幼兒免收費，也不會因參與人數多寡影響收費，以實質減輕家長負擔，希望透過公私立幼兒園共同協力，打造優質友善的幼教環境。

▲南投縣政府日前召開公私立幼兒園園長會議。（圖／南投縣政府提供）

本次會議中，許淑華也為114年度績優教保服務機構平和國民小學附設幼兒園、營盤非營利幼兒園、久美國民小學附設幼兒園、秀峰國民小學附設幼兒園，幼兒學習檔案比賽特優全筱珍及優等3位、佳作10位，教師教學檔案比賽特優南光國小許齡之及優等3位、佳作9位等頒獎，並將於今年教師節公開表揚；縣府相關單位另加強宣導幼兒園環境設施設備的維護管理、兒少保護及疾病防治保健等幼兒相關政策，並安排「教保相關人員違法事件處理流程與實務」專題演講，強化校(園)長對違法事件處理相關法令規定之熟稔度及專業知能。