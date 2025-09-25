越南檸檬果凍上課去　屏東幼兒園玩出彩色文化饗宴

▲孩子們製作果凍。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

「原來果凍也可以有那麼多顏色！」在屏東縣彭厝國小附設幼兒園裡，小朋友們睜大眼睛，驚呼連連。移民署南區事務大隊屏東縣服務站辦理多元文化課程，特別邀請聯合國多元發展協會總幹事蘇玉英擔任講師，帶著幼兒園小朋友和鹽北日照中心的阿公阿嬤們，一起體驗「越南檸檬果凍」的繽紛魅力。

這場課程不只是孩子們的專屬下廚時光，更是老幼共學的溫馨場景。蘇老師先介紹香茅、香蘭葉、蝶豆花、椰奶等東南亞常見食材，搭配屏東在地新鮮檸檬，分組煮製果凍液，依序倒入椰奶、檸檬、香茅、蝶豆花製作而成的果凍液，白色、透明色、淺綠色、深藍色等四種顏色層層堆疊，最後化為美麗又美味的越式果凍。

小朋友們邊做邊笑，有人太心急，果凍液還沒凝固就加上下一層，意外做出「大理石紋路」的新花樣；也有人等不及，趁空檔偷偷嚐一口果凍液，甜滋滋的表情逗得大家哈哈大笑。課程中，小朋友們也發現，原來同樣是果凍，在不同國家卻使用截然不同的材料與作法。料理不只是味覺的饗宴，更是一種文化交流。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，透過趣味體驗，讓孩子從小接觸多元文化，學習欣賞差異、尊重多樣，對於培養跨文化理解力有深遠意義。

在笑聲、香氣與色彩交織的教室裡，孩子和長輩們共同完成的，不只是果凍，更是甜甜的人情味與文化交流的美好記憶。



另外，武主任也提醒，今年的國際移民節將於今年11月29日(星期六)上午10時至晚上8時，在高雄駁二藝術特區盛大舉辦。現場將有舞台表演、靜態成果展示、多元文化創意市集、各國美食百老匯及闖關遊戲，活動豐富多元，邀請民眾參與。