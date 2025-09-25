　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

越南檸檬果凍上課去　屏東幼兒園玩出彩色文化饗宴

▲孩子正在將煮好的果凍液一層層倒入容器堆疊。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

▲孩子們製作果凍。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

「原來果凍也可以有那麼多顏色！」在屏東縣彭厝國小附設幼兒園裡，小朋友們睜大眼睛，驚呼連連。移民署南區事務大隊屏東縣服務站辦理多元文化課程，特別邀請聯合國多元發展協會總幹事蘇玉英擔任講師，帶著幼兒園小朋友和鹽北日照中心的阿公阿嬤們，一起體驗「越南檸檬果凍」的繽紛魅力。

▲孩子正在將煮好的果凍液一層層倒入容器堆疊。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

▲孩子正在將煮好的果凍液一層層倒入容器堆疊。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

這場課程不只是孩子們的專屬下廚時光，更是老幼共學的溫馨場景。蘇老師先介紹香茅、香蘭葉、蝶豆花、椰奶等東南亞常見食材，搭配屏東在地新鮮檸檬，分組煮製果凍液，依序倒入椰奶、檸檬、香茅、蝶豆花製作而成的果凍液，白色、透明色、淺綠色、深藍色等四種顏色層層堆疊，最後化為美麗又美味的越式果凍。

▲孩子正在將煮好的果凍液一層層倒入容器堆疊。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

小朋友們邊做邊笑，有人太心急，果凍液還沒凝固就加上下一層，意外做出「大理石紋路」的新花樣；也有人等不及，趁空檔偷偷嚐一口果凍液，甜滋滋的表情逗得大家哈哈大笑。課程中，小朋友們也發現，原來同樣是果凍，在不同國家卻使用截然不同的材料與作法。料理不只是味覺的饗宴，更是一種文化交流。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，透過趣味體驗，讓孩子從小接觸多元文化，學習欣賞差異、尊重多樣，對於培養跨文化理解力有深遠意義。

在笑聲、香氣與色彩交織的教室裡，孩子和長輩們共同完成的，不只是果凍，更是甜甜的人情味與文化交流的美好記憶。

另外，武主任也提醒，今年的國際移民節將於今年11月29日(星期六)上午10時至晚上8時，在高雄駁二藝術特區盛大舉辦。現場將有舞台表演、靜態成果展示、多元文化創意市集、各國美食百老匯及闖關遊戲，活動豐富多元，邀請民眾參與。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

前進光復災區！花蓮慈院及時送藥　啟動3天全日駐診

國慶焰火在南投施放3.2萬發創10年新高　七彩水墨焰火+DJ演出

最高檢察署首度進軍國際書展　司法化身說故事的人

奇美醫療體系獲大成鋼捐助　攜手深耕台南共築健康守護網

颱風豪雨夜守護弱勢　台東警協助長者安置

在地企業支持體能設施　台東警戰力再提升

南投縣幼教降師生比至1:12　推課後延長服務一人成班

台南防災士協會成立！　黃偉哲授證侯俊彥表揚37位績優防災士

小小消防員體驗趣！　台南下營幼兒園師生參訪消防分隊學防火

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

前進光復災區！花蓮慈院及時送藥　啟動3天全日駐診

國慶焰火在南投施放3.2萬發創10年新高　七彩水墨焰火+DJ演出

最高檢察署首度進軍國際書展　司法化身說故事的人

奇美醫療體系獲大成鋼捐助　攜手深耕台南共築健康守護網

颱風豪雨夜守護弱勢　台東警協助長者安置

在地企業支持體能設施　台東警戰力再提升

南投縣幼教降師生比至1:12　推課後延長服務一人成班

台南防災士協會成立！　黃偉哲授證侯俊彥表揚37位績優防災士

小小消防員體驗趣！　台南下營幼兒園師生參訪消防分隊學防火

王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

moon tang來台追星成功！　合體「雙金才子」超激動：像做夢一樣

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

漲幅55%後首見鬆動　興富發開九份子讓利第一槍

南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

87歲老母困屋慘死 女兒哭喊：還好屍體沒被沖走

地方熱門新聞

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

光復鄉泥濘怎清？怪手輪班、國軍徒手挖

防水閘門補助砍半！災民控「空頭支票」陳怡珍轟市府不公

馬太鞍溪暴漲！6男1女受困屋頂　直升機驚險吊掛救出7人

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

即／高雄全力助花蓮！陳其邁宣布捐1個月所得

花蓮光復、高雄3里、台東部分明停班課

歷經88風災　屏東民間團隊9/27送物資到花蓮

港香蘭16項產品下架回收總經理致歉全面停工啟動GMP改善

王怡仁攜手三企業捐400萬救護車黃偉哲感謝：守護市民安全

連假出遊別踩雷台南321處民營停車場中33場每小時逾80元

馬太鞍溪橋沖毀　公路局曝替代道路方案

泥水湧入全聯員工自救　困2樓待援

更多熱門

相關新聞

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年

台北地院審理教保員毛畯珅性侵幼童案，認定他涉性侵、偷拍40人共510罪，今（24日）合併判刑30年，已是《刑法》數罪併罰的徒刑最高上限，另創紀錄併科罰金5億元，但罰金得易服勞役、為期最長1年，意指毛男不必真的付錢，而重判主因，是本案造成被害人與家屬嚴重心理傷痛，毛男卻未真心悔悟。

即／毛畯珅再涉性侵偷拍41童　一審判30年

即／毛畯珅再涉性侵偷拍41童　一審判30年

台近視率逼近9成！國健署推眼科醫入幼兒園篩檢

台近視率逼近9成！國健署推眼科醫入幼兒園篩檢

基隆家長淚訴6歲女兒控遭老師體罰　教育處回應了

基隆家長淚訴6歲女兒控遭老師體罰　教育處回應了

南消新化消防分隊走進幼兒園小朋友變身防火小尖兵

南消新化消防分隊走進幼兒園小朋友變身防火小尖兵

關鍵字：

彩色果凍多元文化幼兒園跨文化交流移民節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面