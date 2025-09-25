埔里鎮立幼兒園大班「找不到老師」險停招　送制服拚就讀率

▲埔里鎮立幼兒園送學童全新制服。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

少子女化巨浪來襲，全台陷入嚴重師資荒，導致連公立幼兒園都經營困難，南投縣埔里鎮公所指出，鎮立幼兒園目前招生尚未滿額，更一度因為招不到幼教師，面臨114學年大班暫停招生壓力，所幸師資問題及時獲得解決，新學年鎮幼大班能夠順利開辦，同時致贈學童制服作為開學禮，希望提升就讀率與減輕家長負擔。

鎮長廖志城日前親自前往鎮立幼兒園，為68位學童分送全新改版的夏季、冬季制服各1套；鎮公所吉祥物「噗哩」也現身陪伴學童開心唱唱跳跳，小朋友也抓緊機會合照，氣氛歡樂。

鎮公所指出，鎮立幼兒園招收滿2歲至入小學前幼童就讀，設置幼幼、小、中、大班各1班；不過《幼兒教育及照顧法》新制自今年8月起上路，規定幼兒園大班須配置至少1名具備合格教師證的幼教師，違者最高可處6萬元罰鍰，且得按次連續處罰，在全台師資荒的不利因素下，114學年大班險些暫停招生。

廖志城說，鎮公所持續重視與提升學齡前學童的教保品質，因應幼童所需打造新式建築等硬體設備，並領有縣府核發之雙重立案證書，師資亦經過縣政府教育處認證，均為幼保相關科系畢業之教保員，配合《幼兒教育照顧法》新制，大班也配置具備合格教師證的幼教師；另考量原物料等價格上漲、家長為子女添購制服的開支也相對增加，鎮公所特地加碼致贈每位小朋友全新制服，整套包括夏季短袖上衣、短褲435元，冬季長袖上衣、長褲700元，合計1135元。



鎮立幼兒園表示，該園招收2歲至入小學前幼童，滿額為76人，目前小、中班還各有2個名額，大班有4個名額，每學期註冊費用僅3700元，免繳交月費，還提供上、下午點心與中餐，歡迎小朋友就讀。