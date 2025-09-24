　
社會 社會焦點 保障人權

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年罰金5.6億破紀錄

▲▼任職幼兒園期間涉性侵6位女童的毛畯珅，二審被高院加重改判28年8月徒刑後，14日被押解到高院召開延押庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲毛畯珅前案侵犯6女童已被判刑28年8月定讞，後案再涉侵犯40幼童，一審重判30年徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理教保員毛畯珅性侵幼童案，認定他涉性侵、偷拍40人共510罪，今（24日）合併判刑30年，已是《刑法》數罪併罰的徒刑最高上限，另創紀錄併科罰金5億元，但罰金得易服勞役、為期最長1年，意指毛男不必真的付錢，而重判主因，是本案造成被害人與家屬嚴重心理傷痛，毛男卻未真心悔悟。

本案檢方起訴所列受害幼童共41人，其中1童受害情節因證據不足判無罪，毛男另被控涉強拍、偷拍園內不詳幼童性影像179次，園外不詳兒童或少年306次，以及私取本案幼兒園對幼童的監視影像、無正當理由持有不詳兒童及少年性影像等犯行，也欠缺足夠證據獲判無罪，全案可上訴。

毛畯珅前案被控侵犯幼兒園內6位女童，已判刑28年8月定讞，本案判決指出，毛男在母親經營的幼兒園擔任教保員期間，明知本案40位幼童均未滿7歲，身心尚未成熟、欠缺對於性自主決定及性隱私資訊的意思能力，卻從2021年9月到2023年7月，涉對本案幼童犯下加重強制猥褻罪，共191罪。

此外，毛畯珅犯案時，不僅利用掌管幼兒園監視錄影設備之便，專挑鏡頭拍攝死角，並趁其他員工不注意或不在場的空檔，更對本案40位幼童犯下以強暴或違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像、成年人故意對兒童無故攝錄性影像等罪，共319罪。

法官審酌毛男家境與學識良好，具備社工與幼保專業，卻利用園長之子的特殊身分、對本案幼童具有權威管教的地位，得以貼近幼童，遂行將本案幼童視為發洩性慾工具、將兒童性影像當成收藏品的目的，犯罪動機惡劣。

更離譜的是，本案受害幼童中，已有家長在2022年12月向園方反映毛男疑涉侵害幼童行為，毛男竟在被調查期間，持續性侵、偷拍本案幼童，造成受害幼童與家屬共同承受心理、精神的嚴重傷痛，且毛男到案後歷次供述顯示，他未真心悔悟。

法官認定毛男本案犯罪時間長達近2年，甚至出現整個月都在犯案的高頻率，據此將他所犯510罪各判刑8月到14年，徒刑天數總和為3552年，而強拍、偷拍幼童性影像各罪，併科罰金150萬元到450萬元，總額高達5億6750萬元。

法官定毛男本案被判徒刑合併應執行30年，是《刑法》數罪併罰的徒刑最高上限，併科罰金取整數酌定為5億元，罰金如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算，意指毛男若付不起罰金，須入監工作折抵，以本案為例，服勞役1天可抵約137萬元。

