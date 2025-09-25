男嬰遭「膠水封嘴」丟垃圾堆！防他哭出聲　印度殘忍棄嬰手段曝

▲男嬰唇周還有明顯膠水殘留物。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

印度拉賈斯坦邦比爾瓦拉地區一名剛出生不久的男嬰遭人遺棄，然而被發現時，他的嘴裡塞著石頭，雙唇更被用不明膠水黏住以防止哭出聲音，險些因此喪命。發現他的牧民表示，當時男嬰躺在石堆與垃圾堆中，嚇得他們立刻將男嬰送往醫院治療。

根據《鏡報》報導，拉賈斯坦邦一名牧民23日在一處石堆與垃圾堆中發現這名男嬰，隨即與其他村民一同合力撬開男嬰的嘴，並拿出口中石頭，男嬰一下就哭了出來。眾人隨即將他送往比焦利亞政府醫院搶救。

醫師檢查後推估嬰兒出生約15至20天，除了嘴部被黏住外，大腿部位也發現膠水痕跡。

當地警方研判，兇手刻意在嬰兒口中塞入石頭並用膠水封嘴，目的是阻止嬰兒哭聲引起注意。目前警方正全力調查棄嬰地點附近醫院的分娩記錄，希望找出近期生產的婦女，同時也對當地居民進行訪談，積極追查嬰兒父母身分。

拉賈斯坦邦警方表示，調查仍在進行中，而該名男嬰目前持續接受醫療照護。

這起案件凸顯印度棄嬰問題的嚴重性，類似事件層出不窮。本月稍早，昌迪加爾地區就有一名5個月大女嬰被棄置於灌木叢中。一名30歲計程車司機4日清晨發現後隨即報警處理。同一天，恰爾肯德邦也發生嬰兒被丟棄在排水溝的慘案，該名嬰兒雙手骨折，所幸被民眾及時發現，送醫後情況穩定。

另外在今年6月，馬哈拉什特拉邦一間女子孤兒院外也發現一名出生僅2天的棄嬰，嬰兒被放在籃子裡，旁邊還有奶瓶、奶粉包裝及一張手寫紙條。根據當地媒體報導，紙條疑似出自父母之手，內容提到因為「精神和經濟困難」無法撫養孩子。