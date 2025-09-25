曼谷巨無霸天坑又塌了！警察局「地基被掏空」　急投5萬沙包堵縫

▲曼谷天坑範圍持續擴大。（圖／翻攝自topnews）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷市區24日上午發生大規模路面坍塌事故，接連兩度坍塌導致瓦吉拉醫院前的路面出現深度達50公尺的巨型天坑，且長寬各30公尺。不料25日凌晨2時47分再度傳出新一波災情，醫院旁警察局前的國旗桿和周圍混凝土地面全數下陷，災情持續擴大。當局已準備5萬個沙包，用來填補隧道縫隙，防止土石持續流失。

根據Thai PBS、《民意報》報導，泰國當局指出，距離路面坍方已超過24小時，儘管沒有下雨，現場未遭雨水沖刷，但坑洞深度達50多公尺，破裂的自來水管和排水系統仍持續向坑洞內注水，加劇土壤鬆動風險，恐進一步導致地基下沉。

25日凌晨2時47分，該路段再度發生大規模坍塌，而這次新增的塌陷區域直接衝擊警察局建築結構，現場可清楚見到建築物底部的樁基外露，形成嚴重安全隱患。救災人員緊急調動超過5萬個沙包，全力封堵地下隧道破口，防止土石流失。

▲當局已經準備5萬個沙包，用來填補地下隧道。（圖／翻攝自mgr online）



搜救指揮官表示，目前最令人擔憂的是一旁的警察局建築，從現場畫面可以看到，警察局下方地基已明顯被掏空，目前已架設24小時監測設備，密切觀察建築物位移狀況。

受災範圍內的瓦吉拉醫院雖主體建築安然無恙，但面臨斷水和網路中斷雙重困境。國家電信公司及各大網路業者連夜搶修，計畫重新鋪設光纖網路恢復通訊服務。曼谷自來水公司則優先修復醫院供水系統，採用鋼板圍堰工法，阻擋鄰近大樓地下的土石侵蝕。

泰國總理阿努廷於24日深夜10時親赴現場視察，他強調政府將全力搶修並追究相關責任。他坦承，「目前最擔心的就是降雨可能引發更大規模土石滑落，但我們的應變團隊已做好萬全準備。」

▼警察局下方地基幾乎被掏空。（圖／翻攝自topnews）