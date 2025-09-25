質疑綠黨團群組對話外流有內鬼　Mr.柯學先生243字吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成洪災，引發社會各界關注。民進黨立委王定宇被爆料，疑似在黨團群組要求政院釋出「有殺傷力」的消息，以利綠營反擊。臉書粉專「Mr.柯學先生」24日晚間直言，群組內容被成員截圖外流給藍媒，讓他感到很痛心，「在層級如此高的群組內，居然有這種內鬼」、「民進黨裡的許多人，或許已經不是我們想的樣子」。

▲外流的群組對話截圖。（圖／讀者提供）

在外流的對話截圖中，王定宇標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，並舉粉專「Mr.柯學先生」質疑花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，此時應該透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。相關消息傳開之後，引起社會各界正反意見熱議。

▲王定宇事後在臉書發文解釋「殺傷力」一詞的意思。（資料照／記者詹詠淇攝）

王定宇24日晚間在臉書PO文，強調他完整的意思是謝謝「Mr.柯學先生」製作真相圖卡，「讓大家看到傅崐萁在幹的事，真相只對造謠者有殺傷力！」明明中央事前9次通知縣政府盡速撤離危險區居民，花蓮縣政府卻輕忽提醒，「人命的損傷明明是可以避免。結果出國的沒做事的，一回來就大鬧救災，想甩鍋。點出真相、點出事實，這才是為了花蓮人不捨，真相只有對造謠者有殺傷力！」

「Mr.柯學先生」同日晚間也透過臉書PO出一篇243字的文章，表示自己做了一張圖幫忙林保署澄清，王定宇使用他的圖在黨團群組中建議如何反擊國民黨的謠言，卻被群組成員截圖外流給藍媒，而這些成員不是民進黨立委就是府院高層，究竟為何要這樣做，實在令人想不通。

「Mr.柯學先生」坦言，他對此感到很痛心，「身為民進黨的忠實支持者，在層級如此高的群組內，居然有這種內鬼，為了我不知道的私心親痛仇快，民進黨裡的許多人，或許已經不是我們想的樣子，但現階段，別無選擇。」