快訊／高雄全力助花蓮！陳其邁宣布捐1個月所得　特搜隊也出動了

▲高雄全力助花蓮！特搜隊出動支援救災。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到颱風影響，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流情形，導致下游多處農地與民宅淹水，多名民眾失蹤待救援。高雄市政府今日（24日）下午接獲花蓮縣政府支援救災工作之請求後，立即指派消防局特種搜救隊緊急前往，預計深夜抵達花蓮，協助災害應變與救援行動。

▲陳其邁宣布捐1個月所得幫助花蓮災區。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁指出，馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮光復鄉受創嚴重，高雄特搜大隊已接獲需求，晚間19:00由蘇裕銘大隊長率隊，出動17車、45人（含38警消、3義消、1醫生、2護理師、1獸醫），8艇、5犬，即刻啟程馳援花蓮。

陳其邁特別提醒特搜隊，花蓮人正受水災之苦，請特搜隊務必全力投入救災，不放棄任何機會，並注意安全。另外，他也將捐出一個月所得，盼協助災區民眾度過最艱辛時刻，也邀大家共同為災區盡一份力。

高雄市政府消防局特種搜救隊此次動員17輛救災救護車輛、45名搜救人員（其中包含警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名、獸醫師1人）、5隻搜救犬、8艘救生艇及2台無人機，並配備各式水域與人命搜救裝備器材，隨時可配合當地機關執行救援行動。

出發前，消防局長王志平特別到場為特搜隊授旗，並提醒行前安全重點，強調「在救人之前，務必先確保自身安全」，也期許特搜隊務必要發揮所長、全台一心、同島一命協助花蓮度過難關。最後期勉特搜隊全力協助花蓮災情能圓滿完成任務、順利歸來。

特搜隊預計在深夜抵達花蓮後，將迅速與當地災害應變中心會合，瞭解最新災情並分配任務，包括搜尋失蹤民眾以及協助疏散受困居民，為花蓮的救災工作盡一份心力。