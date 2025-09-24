光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

▲陸軍赴花蓮救災。（圖／國防部提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖因近日溢流，導致光復鄉市區遭泥水侵襲，災情嚴重，目前已造成17人死亡。花蓮縣議員胡仁順表示，目前現場缺物資及沐浴車，呼籲民眾不要捐泡麵類等，需要熱水或烹煮的物資。

胡仁順表示，許多當地居民急需救援與物資，他的南區服務處（瑞穗鄉）於今日中午臨時成立「熟食」物資站，呼籲民眾於上午11點前送達便當、麵包或乾糧等適合現場條件的食物，避免攜帶需加熱或易腐壞的品項。便當因時效性僅限指定時間收取，其他熟食則請事先聯繫，地址及聯絡方式為「胡仁順議員瑞穗服務處』地址：花蓮縣瑞穗鄉中正南路一段10號。邱治翔主任電話：0982-000008。

在災區現場，救援人員持續協助尋找失聯者，佛祖街、敦厚路一帶仍有不少家屬焦急尋親。胡仁順強調，目前最大困難之一是缺乏公開資訊平台，導致外地親友無法確認災民下落，也不清楚物資捐贈的方式與需求。大進國小收容所因物資與人員集中，現場混亂，工作人員疲於奔波。

胡仁順建議，避難所應分區安置傷病、臥床及健康災民，方便醫療照護；同時，大進國小缺乏水源與清潔設施，民眾無法正常如廁或清洗身體，長者更因氣味問題感到困擾。胡議員呼籲縣府協調鄰近鄉鎮分擔收容壓力，並引進行動沐浴車，讓災民能夠獲得基本衛生保障。

目前，國軍已進駐災區協助清淤與救援，民進黨花蓮縣黨部也設立前進指揮所，協調各項資源。胡仁順表示，雖然搜救與撤離過程中有諸多問題亟需檢討，但眼下首要任務是搶救災民、安置收容、補足物資，未來將持續關注並要求相關單位負責。