南投縣照顧服務員職訓班　即日起至9／30受理報名、10／7起開辦

▲南投縣照顧服務員職訓班10月7日開課。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為因應全縣長期照顧人力需求、提升照顧服務品質，並協助失業民眾習得一技之長增加就業機會，特別委託社團法人日寶長期照護社會福利事業協會，於10月開辦「照顧服務員職業訓練甲班(草屯日寶)」。

縣府社會及勞動局表示，本職訓班課程包括：照顧服務員功能角色與服務內涵、家務處理協助技巧、疾病徵兆之認識及老人常見疾病之照顧事項、心理健康與壓力調適、長期照顧服務基本願景相關法律基本認識、家庭暴力、老人保護及身心障礙者保護工作概述、意外災害的緊急處理、就業市場趨勢分析及求職技巧、居家用藥安全、臨終關懷及認識安寧照顧、復能及支持自立與輔具運用及營養膳食與備餐原則等，學術科內容豐富。

社會及勞動局說明，參訓對象為16歲以上之失業民眾或特定對象失業者，特定對象為45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力等；符合以上申請身分者經審核通過並取得結業證書者，依該班次核定訓練費用為全額補助。

本班次即日起至9月30日截止報名，訓練期間自10月7日起至31日止，訓練地點於南投市樂利路200號、南投市南鄉路53號；歡迎對從事照顧服務工作有意願者踴躍報名參訓，報名電話：0965-246857楊小姐，或到「職前訓練網（https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course）」網站查詢。