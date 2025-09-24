防水閘門補助砍半！災民控「空頭支票」　陳怡珍轟市府不公

▲台南市安南區居民申請防水閘門補助卻遭「砍半」，怒批市府開空頭支票。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市安南區部分居民申請防水閘門補助卻等不到核准，直到8月29日再度公告時，補助金額竟「直接砍半」，引發強烈不滿，市議員陳怡珍24日接獲災民陳情，痛批市府補助政策朝令夕改，讓民眾有受騙上當的感覺，直言這根本是「兩個世界」。

根據今年5月8日市府公告，防水閘門補助標準為出入口寬度1公尺以下補助1萬2000元，逾1公尺至2公尺以下2萬元，逾2公尺至3公尺以下2萬7000元。許多居民在6月初即依規送件申請，但水利局以「經費用罄」為由未撥款，僅要求耐心等待。

然而，等了近3個月，市府卻在8月29日公告新標準：補助縮減為1公尺以下6000元、逾1公尺至2公尺1萬元、逾2公尺至3公尺1萬5000元。相較原本幾乎腰斬，居民怒批政策反覆，形同欺騙。

陳怡珍強調，防水閘門是居民因應淹水的重要設施，市府應秉持「從舊從優」原則，保障已依舊規送件者維持原補助金額，否則積極配合政策的民眾反成最大受害者。她也指出，中央經費已透過立委陳亭妃協調追蹤，但市府仍應立即補足預算，恢復一致性補助，才能重建公信力，確保災民獲得實質協助。