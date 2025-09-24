　
地方 地方焦點

中秋送暖！南市府訪視境外生　月餅傳遞家鄉關懷

▲台南市勞工局王鑫基局長與移民署及崑山科技大學團隊前往恆耀工業，致贈庇護工場製作月餅，關懷境外生與外國專業人員。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局王鑫基局長與移民署及崑山科技大學團隊前往恆耀工業，致贈庇護工場製作月餅，關懷境外生與外國專業人員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，南市勞工局，24日偕同內政部移民署及崑山科技大學，前往恆耀工業股份有限公司訪視新南向國際專班畢業後留台工作的境外生與外國專業人員，致贈由庇護工場製作的月餅，傳遞市府的節慶祝福與關懷。

黃偉哲市長關心境外生在台生活與就業權益，指示勞工局持續推動「境外生訪視關懷服務」，以落實「共融與關懷」的施政理念。勞工局王鑫基局長表示，中秋象徵團圓與思念，今年特別選用展翼烘焙庇護工場月餅，期望境外生在異鄉也能感受到家的溫暖，並增進文化交流與職場友善氛圍。

▲台南市勞工局王鑫基局長與移民署及崑山科技大學團隊前往恆耀工業，致贈庇護工場製作月餅，關懷境外生與外國專業人員。（記者林東良翻攝，下同）

恆耀工業股份有限公司副總經理吳健亨指出，月餅不僅是節慶食品，更凝聚同事情誼。境外生與本地員工分享節慶故事，笑聲中拉近彼此距離，營造國際化職場氛圍。崑山科技大學莫定山主任表示，學校配合新南向政策，透過產學合作開創就業契機，目前已有18名越南籍畢業生進入恆耀任職，實現「畢業即就業」的多贏目標。

勞工局自2019年起首創「境外生訪視關懷服務」，走訪大專校院與實習企業，迄今已服務逾4500名境外生。中秋佳節再次傳達市府對境外生及外國專業人員的關懷，展現「希望家園」施政願景。

▲台南市勞工局王鑫基局長與移民署及崑山科技大學團隊前往恆耀工業，致贈庇護工場製作月餅，關懷境外生與外國專業人員。（記者林東良翻攝，下同）

移民署提醒境外生，切勿攜帶來源不明的豬肉製品，以防非洲豬瘟入境，違規初犯即處新台幣20萬元罰鍰。勞工局亦補充，僱主聘僱境外生時應查驗並留存學生證、居留證及工作許可，並注意工時限制及效期，相關疑問可洽永華市政中心林先生（06-2936983）或民治市政中心蔡小姐（06-6377251）。

