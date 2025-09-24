　
【廣編】星宇航空首發Apple Rewards Store　販售主題商品及配件

▲▼星宇航空,Apple,Apple Rewards Store,iPhone17,手機殼。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空搶搭Apple熱潮，宣布推出Apple Rewards Store，消費者將可於此購買全系列Apple產品。

圖、文／星宇航空提供

星宇航空宣布首度推出Apple Rewards Store（https://www.bestgifts.tw/event/starlux/），同步開賣全新iPhone17系列，並帶來星宇專屬限量商品。為慶祝平台開幕，特別推出雷射鐫刻版iPad、Apple Pencil、AirPods Pro與AirTag，鐫刻字樣包含「STARWALKER」、「JX」及「THE STAR AWAITS YOU」，其中iPad更加上飛機尾翼圖騰，兼具設計感與收藏價值。

平台同步推出三款星宇主題配件，包含以機艙門為靈感的防摔手機殼、結合悠遊卡功能的MagSafe手機支架，以及輕量化的二合一掛繩，均使用環保回收材質製作，呼應品牌的永續理念。配件設計不僅展現航空元素，更兼具實用性，為日常生活增添獨特色彩。凡於Apple Rewards Store購買iPhone17，即享配件加購優惠價740元起。為回饋消費者，星宇還加碼贈送總價值2,688元的交通優惠券，包括高鐵假期、接送、貴賓室與行李接送折抵券，並提供配件95折券及iPad/Mac全系列2%回饋折扣碼。

星宇航空表示，很榮幸率先推出Apple Rewards Store，並將飛行元素融入日常生活。品牌一直積極嘗試跨界合作，從精品、美妝到汽車產業都能看見其創新身影。這次進一步跨足科技產品，展現延伸品牌價值的企圖心。未來Apple Rewards Store還將帶來更多驚喜內容，邀請旅客與消費者持續關注最新動態。

