狼教練吻頸摸腿小六女「還咬耳垂」半年百次　狡辯：開放鼓勵

▲女童遭國小狼教練，每日擁抱、親吻、貼臉，長達一學期。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某國小外聘運動教練阿佑（化名），利用指導學員的機會，多次猥褻小六女童小詩（化名），從2020年9月起，到隔年1月底為止，每天都對女童擁抱、親吻、貼臉，次數超過百次。一審將阿佑判刑4年6月，案經上訴，高等法院二審審理後，改判阿佑有期徒刑2年11月。

判決指出，小詩自2019年8月間，加入該國小的運動性社團，並深受阿佑喜愛。隔了一年，小詩已經升上六年級，但阿佑竟從9月1日開學日起，到隔年1月20日放寒假前的上課日，以每天1次之頻率，在該國小訓練場地及場地內小房間，擁抱小詩，將小詩拉坐於自己的大腿上後，自後方環抱小詩，並親吻及蹭小詩的臉頰、頸部、背部，撫摸小詩大腿，並曾咬小詩臉頰及耳垂，以此方式猥褻小詩，得逞上百次。

寒假期間，小詩曾以LINE傳訊給阿佑，表達不願意再被擁抱、親吻之意。沒想到下學期開訓的第一天，阿佑又再度猥褻小詩得逞。這次小詩不再姑息，在媽媽的陪同下到警局報案，揭發阿佑惡行。檢方偵辦後，依加重強制猥褻罪對阿佑提起公訴。

一審法院審理時，阿佑否認犯罪，辯稱他對於學生採取開放鼓勵的態度，平常跟學生關係情感良好，如果學生表現好，會買禮物送給學生，絕無猥褻親吻貼臉的行為。但有學生出面指認，證明阿佑確實天天都對小詩下手。因此一審法院認定有罪，將阿佑判處有期徒刑4年6月。案件上訴第二審，高等法院二審審理後，於24日宣判，改判阿佑有期徒刑2年11月。可上訴。

阿佑除了本案遭判刑以外，他先前也爆發出要求女童脫掉內外褲，貼上包紮繃帶，讓女童在他面前裸露下體。本案由檢方另外偵辦中。而阿佑因為爆發一系列猥褻事件，被認定為狼師，台北市教育局調查後，已經在去年9月間發文停聘並廢止阿佑的教練資格。