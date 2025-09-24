　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁攔下跳針問責中央嗆「都我們在救災」

記者陳家祥／台北報導

受到颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水沖毀光復鄉市區，初步統計至少14人罹難、152人失聯。行政院長卓榮泰今（24日）赴花蓮視察時，與立委傅崐萁發生爭執，傅不斷問是誰的責任？卓則點出撤離工作有瑕疵。最後在卓榮泰離開前，傅崐萁仍不斷說，「都是我們在救、都是我們在救災」；卓則表示，「大家都在救災、大家都在救災」，在幕僚及隨行人員、立委等包圍下離開。

▲ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，行政院長卓榮泰與傅崐萁到馬太鞍溪斷橋邊視察 。（圖／記者李毓康攝）

▲強颱樺加沙導致花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，行政院長卓榮泰與傅崐萁到馬太鞍溪斷橋邊視察 。（圖／記者李毓康攝）

卓榮泰今視察馬太鞍溪橋災損及搶災情形，他表示，經過農業部上游水位的觀測，覺得應該是屬於自然地流出，尚不至於再次潰堤，但會減少車輛繼續往這邊前進，希望看到現場的狀況，短中長期的部分，短期要趕快做安全上的維護，這是最重要的，中長期按照計劃一步步來推進，希望都能度過這個不安全的時候。

另外，卓榮泰提到，還有100多位失聯民眾，這是現在最焦急的，對於14位不幸往生者 ，也要了解為什麼在要求撤離的地方沒有執行撤離，而造成不幸。但卓強調，現在不是追究責任的時候，是要把事情找出來，對於往生民眾還是表達最大的遺憾，會給予必要的救助，未來會比照過去幾次颱風大雨來的時候，從產業支持到各個層面來做。

卓榮泰指出，從726到現在一直嚴密監控這個堰塞湖。再來，中央要求8月12日楊柳颱風的時候已經做了第一次的撤離，要求做好全部的撤離計劃，「昨天要求依照撤離計劃能夠徹底撤離，這工作現在顯然是看到有瑕疵的」。

卓榮泰說，撤離之後，要求所有人員都能進駐，總統昨天也在第一時間指示國軍能全面進入災區做救援，所以也成立前進協調所，經濟部、環境部、原民會以及陸軍花防部，另外，衛福部也指示所有醫療人員跟藥品都要全數供應。所以工程人員、救護人員、醫療人員乃至於社工人員，要全面進入災區協助大家，希望趕快把水控制住了後，全面展開地區的復原。

接著後續到現場視察時，陪同的傅崐萁仍相當不滿的表示，社會各界必須了解，現在台灣哪一個縣市堰塞湖歸地方政府管？卓榮泰說，現在不談這事情，先把事情做好就好。傅表示，他沒有在究責，但地方政府在救災很辛苦了，吳思瑤委員出來罵、網軍側翼出來罵，這樣很不好；卓榮泰則說，「我了解你的苦心」。

接著傅崐萁說，「權責很清楚是中央政府」，一旁的綠委沈伯洋則提醒，「現在先救災可以嗎？先救災好不好？」但傅並未理會，接續表示，「災後重建怎麼處理？我們希望比照丹娜絲颱風」。但卓榮泰則回應，「委員我現在擔心的是100多個失聯的，這更重要，我們先把他們找出來」。

雙方持續激烈口角，為了不耽誤後續的視察行程，卓榮泰結束對話準備轉身離去，傅崐萁仍不斷說，「都是我們在救、都是我們在救災」；卓則表示，「大家都在救災、大家都在救災」，在幕僚及隨行人員、立委等包圍下離開。

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

行政院卓榮泰傅崐萁馬太鞍溪堰塞湖

