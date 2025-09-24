卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁攔下跳針問責中央嗆「都我們在救災」

記者陳家祥／台北報導

受到颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水沖毀光復鄉市區，初步統計至少14人罹難、152人失聯。行政院長卓榮泰今（24日）赴花蓮視察時，與立委傅崐萁發生爭執，傅不斷問是誰的責任？卓則點出撤離工作有瑕疵。最後在卓榮泰離開前，傅崐萁仍不斷說，「都是我們在救、都是我們在救災」；卓則表示，「大家都在救災、大家都在救災」，在幕僚及隨行人員、立委等包圍下離開。

▲強颱樺加沙導致花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，行政院長卓榮泰與傅崐萁到馬太鞍溪斷橋邊視察 。（圖／記者李毓康攝）

卓榮泰今視察馬太鞍溪橋災損及搶災情形，他表示，經過農業部上游水位的觀測，覺得應該是屬於自然地流出，尚不至於再次潰堤，但會減少車輛繼續往這邊前進，希望看到現場的狀況，短中長期的部分，短期要趕快做安全上的維護，這是最重要的，中長期按照計劃一步步來推進，希望都能度過這個不安全的時候。

另外，卓榮泰提到，還有100多位失聯民眾，這是現在最焦急的，對於14位不幸往生者 ，也要了解為什麼在要求撤離的地方沒有執行撤離，而造成不幸。但卓強調，現在不是追究責任的時候，是要把事情找出來，對於往生民眾還是表達最大的遺憾，會給予必要的救助，未來會比照過去幾次颱風大雨來的時候，從產業支持到各個層面來做。

卓榮泰指出，從726到現在一直嚴密監控這個堰塞湖。再來，中央要求8月12日楊柳颱風的時候已經做了第一次的撤離，要求做好全部的撤離計劃，「昨天要求依照撤離計劃能夠徹底撤離，這工作現在顯然是看到有瑕疵的」。

卓榮泰說，撤離之後，要求所有人員都能進駐，總統昨天也在第一時間指示國軍能全面進入災區做救援，所以也成立前進協調所，經濟部、環境部、原民會以及陸軍花防部，另外，衛福部也指示所有醫療人員跟藥品都要全數供應。所以工程人員、救護人員、醫療人員乃至於社工人員，要全面進入災區協助大家，希望趕快把水控制住了後，全面展開地區的復原。

接著後續到現場視察時，陪同的傅崐萁仍相當不滿的表示，社會各界必須了解，現在台灣哪一個縣市堰塞湖歸地方政府管？卓榮泰說，現在不談這事情，先把事情做好就好。傅表示，他沒有在究責，但地方政府在救災很辛苦了，吳思瑤委員出來罵、網軍側翼出來罵，這樣很不好；卓榮泰則說，「我了解你的苦心」。

接著傅崐萁說，「權責很清楚是中央政府」，一旁的綠委沈伯洋則提醒，「現在先救災可以嗎？先救災好不好？」但傅並未理會，接續表示，「災後重建怎麼處理？我們希望比照丹娜絲颱風」。但卓榮泰則回應，「委員我現在擔心的是100多個失聯的，這更重要，我們先把他們找出來」。

雙方持續激烈口角，為了不耽誤後續的視察行程，卓榮泰結束對話準備轉身離去，傅崐萁仍不斷說，「都是我們在救、都是我們在救災」；卓則表示，「大家都在救災、大家都在救災」，在幕僚及隨行人員、立委等包圍下離開。