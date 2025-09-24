快訊／台鐵新自強號撞落石出軌　山里=鹿野路線不通

▲台鐵自強號在台東線山里-鹿野間撞擊落石。（圖／讀者提供）

記者周湘芸／台北報導

受樺加沙颱風影響，台鐵423次新自強號今天下午於山里-鹿野間遭落石撞擊，列車兩軸出軌，目前山里=鹿野間路線不通，確切恢復時間仍待評估中。

台鐵表示，台鐵423次新自強號今天下午1時33分於山里=鹿野間（K146處）因撞及土堆，致機車2軸出軌，山里=鹿野間（單線區間）路線暫時不通，即時起啟動公路接駁；422次（3000型）鹿野=台東間停駛，由台東另備3000型編組特開行駛。

台鐵表示，目前東部幹線列車樹林=花蓮=關山間正常行駛，477次台東=七堵間停駛，改由七堵特開至員林；4537次台東=花蓮全區間停駛。另外，南迴線跨線列車422次、324次另由台東特開。

台鐵也說，受天然災變落石影響，致行經鹿野=台東區間未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另依據本公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成的晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

