「南得極品」中秋展售登場　黃偉哲：送禮就選台南農特產

▲台南市政府舉辦「南得極品」中秋展售，農特產齊聚市圖新總館，吸引民眾選購。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，台南市長黃偉哲力推在地優質農特產品，市府於9月20、21日假市立圖書館新總館、9月26日假新營民治市政中心舉辦「中秋共饗 南得極品」展售活動，21日新總館場匯集15家農漁會及小農設攤，文旦、芭樂等當季水果及多款伴手禮齊聚，吸引民眾採買送禮。

黃偉哲市長表示，「南得極品」產品曾在日本、韓國食品展大受評價很好，展現台南農特產的國際競爭力。無論是應景的文旦或盛產中的芭樂，深受消費者喜愛，也獲得不少海外訂單。今年雖因風災影響文旦產量減少、外觀略受損，但果肉依舊鮮甜多汁；緊接著紅柚、白柚將陸續上市，適合餐桌佳餚與節慶送禮。他呼籲民眾以行動支援在地農產，選購台南的好滋味。

農業局長李芳林指出，「南得極品」是台南農產品評鑑標章，強調產地可追溯、品質安全。本次展售品項包括橄欖系列、龍眼蜜、虱目魚酥、芝麻系列、紅蔥酥油、鴨蛋捲，以及柚類鮮果、芭樂、皮蛋、鹹鴨蛋、肉乾、香米、茶品、魚丸、香腸與小農放牧蛋等，琳瑯滿目，讓大家中秋佳節「饗」不完。

農業局表示，現場除展售農特產，也規劃有獎問答、粉專按讚送芭樂冰沙、冰皮月餅DIY等互動活動，增添熱鬧氛圍。市府提醒，9月26日新營民治市政中心還有一場展售，產品更為多元，歡迎民眾踴躍參加，將最「南得」的好禮帶回家，與親友共享團圓佳節。