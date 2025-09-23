　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

▲▼花蓮縣縣長徐榛蔚取消剩餘海外行程　已返抵國門投入防颱。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（23日）公布第283期廉政專刊，包含各縣市首長財產申報，其中因涉貪遭判刑12年半、停職的宜蘭縣長林姿妙名下幾乎無資產卻背債1630萬；花蓮縣長徐榛蔚與其丈夫、立委傅崐萁背債4479萬4282元；基隆市長謝國樑事業投資高達5981萬5000元。

民進黨籍縣市首長部分，嘉義縣長翁章梁名下7筆土地、4筆建物，存款276萬4060元、17筆保險；周春米名下1筆土地、2筆建物、1部賓士，存款629萬8569元、受信託財產專戶7萬3194元、6筆保險，另有一筆土地、一筆建物交付信託。

澎湖縣長陳光復名下5筆土地、2筆建物，皆位於澎湖馬公，4部國產車，現金50萬元、存款1380萬2507元，2副戒指、1串項鍊總值幣4萬1000元、42筆保險。投資澎湖第一生技公司、第一酒廠等總值 921萬4000元，另有債務73萬3276元用於保單質借，以及4筆土地、4筆建物交付信託。

花蓮縣長徐榛蔚與其丈夫、立委傅崐萁名下2筆土地、1筆建物，存款713萬6846元，2個受信託財產專戶總值100萬9806元、10筆保險，債務4479萬4282元用於購置不動產，另有位於北市大安區的2筆土地、2筆建物、總值208萬1920元的股票交付信託。

台東縣長饒慶鈴名下1筆土地、7筆建物，現金189萬3900元、存款1334萬8159元、1個受信託財產專戶94萬9664元、2筆保險，債務2401萬2595元用於購置不動產，另有位於北市中正區的3筆土地、3筆建物及股票總值94萬6800元交付信託。

宜蘭縣長林姿妙因涉貪一審遭重判12年6個月、縣長一職也被停職，而林姿妙名下無資產卻背債1630萬，根據財產申報，林名下無任何不動產、交通載具，僅存款99萬9363元、2筆保險，還背債1630萬587元用於周轉。另有5筆土地、1筆建物交付信託。

基隆市長謝國樑名下有位於新北的1筆土地、4筆建物，存款878萬1862元、股票16萬3480元、1筆保險、債務1330萬元用於私人借貸，投資WEALTH SYNERGY LIMITED、二信合作社等5981萬5000元，另有1筆土地交付信託。

09/22 全台詐欺最新數據

482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

與卓榮泰現身災防中心　傅崐萁盼中央集思馬太鞍溪堰塞湖解決方案

與卓榮泰現身災防中心　傅崐萁盼中央集思馬太鞍溪堰塞湖解決方案

考量強颱樺加沙影響，行政院長卓榮泰延期今（23日）原定上午拜會立法院藍綠黨團行程，改坐鎮中央災害應變中心，國民黨立法院黨團總召傅崐萁受邀出席。傅崐萁表示，馬太鞍溪堰塞湖積幾乎是台灣一個水庫的蓄水量，溢流下來的速度可能非常快，已經是國家級的問題，懇請卓榮泰、行政院所有團隊及國防部一起集思廣益一個長遠性、完整的解決方案，地方政府及花蓮人民都願意來配合，對於相關可能性的災害預防性處理，國會也絕對會來支持。

北市慶雙十活動曝光　抽籤搶限量3000張國慶椅

北市慶雙十活動曝光　抽籤搶限量3000張國慶椅

中央依財劃法減營養午餐補助　蔣萬安這樣說

中央依財劃法減營養午餐補助　蔣萬安這樣說

拒見王滬寧致雙城論壇緩辦？　蔣萬安怒了

拒見王滬寧致雙城論壇緩辦？　蔣萬安怒了

看國民黨如何演繹黨主席選舉　不顧是非的權謀將再度失去翻盤機會

看國民黨如何演繹黨主席選舉　不顧是非的權謀將再度失去翻盤機會

財產申報謝國樑貪污國民黨民進黨傅崐萁林姿妙黃敏惠周春米陳光復

