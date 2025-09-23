縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

▲花蓮縣縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（23日）公布第283期廉政專刊，包含各縣市首長財產申報，其中因涉貪遭判刑12年半、停職的宜蘭縣長林姿妙名下幾乎無資產卻背債1630萬；花蓮縣長徐榛蔚與其丈夫、立委傅崐萁背債4479萬4282元；基隆市長謝國樑事業投資高達5981萬5000元。

民進黨籍縣市首長部分，嘉義縣長翁章梁名下7筆土地、4筆建物，存款276萬4060元、17筆保險；周春米名下1筆土地、2筆建物、1部賓士，存款629萬8569元、受信託財產專戶7萬3194元、6筆保險，另有一筆土地、一筆建物交付信託。

澎湖縣長陳光復名下5筆土地、2筆建物，皆位於澎湖馬公，4部國產車，現金50萬元、存款1380萬2507元，2副戒指、1串項鍊總值幣4萬1000元、42筆保險。投資澎湖第一生技公司、第一酒廠等總值 921萬4000元，另有債務73萬3276元用於保單質借，以及4筆土地、4筆建物交付信託。

花蓮縣長徐榛蔚與其丈夫、立委傅崐萁名下2筆土地、1筆建物，存款713萬6846元，2個受信託財產專戶總值100萬9806元、10筆保險，債務4479萬4282元用於購置不動產，另有位於北市大安區的2筆土地、2筆建物、總值208萬1920元的股票交付信託。

台東縣長饒慶鈴名下1筆土地、7筆建物，現金189萬3900元、存款1334萬8159元、1個受信託財產專戶94萬9664元、2筆保險，債務2401萬2595元用於購置不動產，另有位於北市中正區的3筆土地、3筆建物及股票總值94萬6800元交付信託。

宜蘭縣長林姿妙因涉貪一審遭重判12年6個月、縣長一職也被停職，而林姿妙名下無資產卻背債1630萬，根據財產申報，林名下無任何不動產、交通載具，僅存款99萬9363元、2筆保險，還背債1630萬587元用於周轉。另有5筆土地、1筆建物交付信託。

基隆市長謝國樑名下有位於新北的1筆土地、4筆建物，存款878萬1862元、股票16萬3480元、1筆保險、債務1330萬元用於私人借貸，投資WEALTH SYNERGY LIMITED、二信合作社等5981萬5000元，另有1筆土地交付信託。