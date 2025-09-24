A助理費1330萬！高市前議長曾麗燕延長境管　限制出境出海8個月

▲曾麗燕涉貪1330多萬，二審判決出爐。（圖／翻攝曾麗燕FB）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市前議長曾麗燕被檢察官查出和胞妹等人，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，詐領金額高達1330多萬元，高等法院高雄分院先前判處她12年有期徒刑、褫奪公權6年，由於押票即將到期，法院認為曾麗燕有相當理由足認有逃亡之虞，因此裁定延長出境、出海8個月。

高雄地檢署起訴書指出，曾麗燕（69歲）自2010年起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，且於2020年經補選為高雄市議長，但她卻涉透過曹姓秘書及胞妹曾麗鴻，辦理提領、保管及發放公費助理薪資，多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，詐領金額高達1330多萬元。

▲高市前議長曾麗燕。（圖／記者吳世龍攝）

高雄地院前年9月依利用職務詐取財物罪重判徒刑12年，褫奪公權6年，全案上訴後，高雄高分院日前宣判，曾麗燕仍維持刑度12年、褫奪公權6年，曾麗鴻從重改判4年4月，褫奪公權3年，曹雪禎不得易科罰金，從重改判2年9月，褫奪公權2年。3人均不服提起上訴，由最高法院審理中。

由於押票即將到期，高院合議庭法官認為，曾麗燕自陳與其配偶是資力甚豐之人，又擔任數任市議員，可見人脈豐沛，堪認其有得以長期滯留海外的資力與能力，實有相當理由足認被告有出境、出海逃亡之虞，再裁定自25日起延長出境、出海8個月，可抗告。