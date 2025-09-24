花蓮堰塞湖溢流　沖垮光復鄉！鄉民揭「洪水主因」：從兩缺口衝出

▲馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）



記者施怡妏／綜合報導

受到颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，初步統計至少14人罹難、18人輕重傷、上百人失聯。對此，政治工作者周軒指出，一名光復鄉民推測淹水主因，洪水主要是從馬太鞍溪南岸堤防的兩大缺口衝出，這兩處分別設有砂石場。

周軒在臉書發文，有光復鄉民推測淹水主因，洪水主要是從馬太鞍溪南岸堤防的光復堤防、光復1號堤防、光復2號堤防，中間的兩大缺口衝出，這兩處正是設有砂石場的位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然河川分署事前已在現場擺放水泥塊與太空包加固，但根本無法抵擋洪水，因此洪水就從這兩處缺口衝出，造成南岸大淹水。周軒在文末留下意味深長的一句，「喔，砂石場喔⋯⋯」。

貼文曝光，底下網友祈禱花蓮平安，「事出必有因，還是希望花蓮鄉親平安無事」、「祈求花蓮順利平安」、「雖是天災也是人禍」、「那些土流地質不像天災，倒像人禍，但尊重花蓮人的選擇」、「花蓮人的選擇只能尊重」、「七月花蓮議員開會就提醒縣長，等出事才知道事情嚴重性」。

針對外界質疑，花蓮立委傅崐萁今（24日）指出，縣長徐榛蔚從7月底就請求中央協助，立法院也在8月13日通過附帶決議，將馬太鞍溪堰塞湖列入災後重建條例，責成中央相關部會儘速開挖溢洪道及闢建堤防，徐縣長周一晚間颱風襲台前就回到花蓮坐鎮，兩天來不眠不休視察所有災區。網軍攻擊造謠，適可而止吧。

傅崐萁表示，看到整個光復市區被淹沒，滿目瘡痍災民的無助無奈，他由衷的難過與痛心，只希望儘快協助災民重建家園，回復原有的生活；今日花蓮還在下大雨，善後工作沉重艱難，光復鄉所有藥房全部淹沒，昨晚許多慢性病患命懸一線，災情狀況遠遠超過行政院評估，更不是像農業部長陳駿季所講「沒有立即潰堤的危險」。