南無地藏菩薩聖誕法會苗栗登場　國內外500佛教弟子齊聚祈福

▲南無地藏菩薩聖誕法會於苗栗縣舉行，五百信眾齊聚、共沐佛恩。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／綜合報導

今年9月21日適逢農曆7月30日「南無地藏王菩薩聖誕」，中華國際佛教聞修正法會於9月20、21日在苗栗縣西湖鄉舉辦「南無地藏菩薩聖誕暨孝親報恩法會」，特別禮請世界佛教總部副主席金釦二段聖德釋證達教尊主法，現場有來自台、日、越、美、港等地的500多名佛弟子齊聚，共同祈願世界和平、國泰民安、眾生安樂。

本次法會在西湖鄉立體育館舉辦，眾人虔誠誦念《大乘金剛般若寶懺》、《地藏菩薩本願經》，梵唄妙音繚繞、莊嚴殊勝；主辦單位指出，農曆7月是佛教的「吉祥月」與「孝親月」，藉由法會引導世人學習南無地藏菩薩大悲願力，除上報親恩、超薦往生親友，也特別加入為在世親友祈福的儀軌。

主法者聖德釋證達教尊則是世界佛教教皇第三世多杰羌佛的弟子、大悲觀音加持法第二代傳人，經過「百法明門黑關擇決」，正式擇定的綠度母（觀世音菩薩）親信再來人；被尊稱為斯里蘭卡「國師」龍喜的國際佛教大學創辦人強帝瑪法師，也特地前來參加，他表示7月是感念祖先、報恩盡孝的重要時節，法會彰顯佛教勸人向善的精神，提醒大眾修習「戒、定、慧」，以慈悲心幫助社會，是為佛陀教育的核心。

行政院性別平等委員秦季芳也到場參加，致詞時分享四件「喜事」：首先，世法有限，唯有佛法能真正離苦得樂，能聞習如來正法是人生最大喜事；其次，修行不在於廟宇大小，而在於明師引導，能依止南無第三世多杰羌佛與上人學習，見證聖德師父慈悲智慧，實為殊勝因緣；第三，眾生難得暇滿人身，如今能自由信仰、共修共勉，更加體會宗教自由的可貴；第四，今日逢南無地藏王菩薩聖誕，眾人齊心祈福，願生者平安康寧、亡者得生善道，最後祝福與會大眾皆能同霑法益、吉祥如意、共證菩提。

另因新北三重近兩百人容量場地每逢法會即人潮擁擠，中華國際佛教聞修正法會已於6月取得建照，預計明年第一季於苗栗市南勢里動工興建新道場「覺行寺」，讓更多民眾能學習如來正法；苗栗市長余文忠透露，「覺行寺」建築為唐式風格，市府將協助規劃聯外道路，便利全國甚至國際信眾前來參拜，期盼成為地方宗教與文化的新地標，他也感謝寺方長期舉辦公益活動，過去在春節期間更以現金補助取代米糧，實際幫助弱勢家庭，展現十方善緣的溫暖。