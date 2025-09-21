2櫻花妹搭水上摩托車「被甩飛落海」！　1人離奇慘死

▲日本一名女子搭乘水上摩托車意外喪命。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本岡山市東區的寶傳海岸21日上午發生死亡意外，2名20多歲女性遊客在搭乘水上摩托車時不慎墜海，其中一人當場失去意識，送醫搶救仍不治身亡。

根據《瀨戶內海放送》報導，玉野海上保安部指出，2名20多歲女子21日上午在瀨戶內海共同搭乘同一輛水上摩托車，當時與她們同行的還有另一名男性，負責駕駛水上摩托車。

在行駛過程中，2名女子遭拋飛，隨後墜海。其中一人失去意識，被送往醫院搶救時已經沒有呼吸心跳，到院2小時後宣告死亡。

另一名女子僅受輕傷，事發後仍有意識，並能自行行走，已無大礙。而負責駕駛的男性則未受傷。

目前海上保安部正持續釐清當時的詳細狀況，包含事故發生的原因與相關安全措施是否到位。

這已非日本首次發生水上摩托車死亡事故，2011年一名女性搭乘水上摩托車時，因遭水上摩托車的噴流直擊陰道，經搶救後仍不治身亡。

此外，2024年8月，也有一名19歲少年和朋友搭乘同一輛水上摩托車，並在中途落海，然而男子落海時，疑似遭水上摩托車的高壓噴射水柱擊中肛門，導致腸道和內臟受損。雖然沒有明顯外傷，但被找到時屁股大量出血，傷勢嚴重。

