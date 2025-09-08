快訊／台中大遠百電梯傳變「大怒神」又吃人　市府出手了

▲大遠百第三度發生電梯故障事件，又有民眾受困在內超過半小時。（圖／台中市都發局提供）



記者游瓊華／台中報導

中部百貨周慶大戰開打在即，但百貨公共安全意外又亮起紅燈！台中大遠百昨(7)日傳出電梯急墜如大怒神，且有民眾受困事件，離譜的是，這已是大遠百在短短半個月之內連續三度發生電梯故障意外。台中市都發局表示，已勒令停用該部電梯，要求電梯廠商等到改善完成後，都發局將再次指派第三方檢查機構複查，符合規定才能恢復使用；另也要求廠商全面更新零件，確保乘客安全。

大遠百發生前兩次電梯受困事件後已檢修館內電梯，未料昨又傳出電梯故障，據悉有4個人受困。都發局表示，經調閱大遠百電梯車廂監視器影像，電梯緩降至地下一層後停止，並無外傳「下墜」情形。此外，根據定期維護電梯的廠商初步說明，此次事故電梯跟上一次故障電梯不同；定期安檢廠商查明後，研判故障電梯是因設定的安全偵測靈敏度太高，造成水平偵測開門訊號異常而啟動防護機制。

▲市府出手，勒令大遠百停用故障電梯並檢修。（圖／台中市都發局提供）



台中大遠百周年慶將自9月18日開打，但電梯頻出狀況讓消費者憂心。都發局已要求大遠百應定期檢測各電梯水平偵測零件，針對全部電梯水平偵測零件定期進行更新，以保障公共安全。

都發局長李正偉也說，為確保大遠百昇降設備安全，除該事故電梯外，大遠百全館的全部18台電梯，應一併請第三方檢查機構，逐一辦理安全檢查複查作業；他也再次呼籲，大遠百應加強日常維護與管理，切勿再讓類似事件發生，否則將依規嚴審查處，維護市民生命財產及公共安全。