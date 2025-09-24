　
    • 　
>
地方 地方焦點

高捷O9站聯開案再升級！B、C基地招商開跑　高市府邀投資人共創「運動休閒新聚落」

▲▼高雄,捷運,O9站,聯開案,運動,中正體育場,高架。（圖／高雄市政府提供）

▲高市府推動軌道建設帶動城市躍升，加速城市轉型。（圖／高雄市政府提供，下同）

高捷O9站聯開案B、C基地開放招商，投資人齊聚搶進，未來將打造全台最大運動休閒生活聚落，高雄版「曼哈頓高架公園」即將誕生！

地方中心／綜合報導

高雄捷運沿線再迎重磅好消息！高市府繼O9站A基地成功吸引投資、規劃智慧住宅與運動商場後，宣布B、C基地正式公告招商。市府喊話：「想打造全台最大運動休閒生活聚落？現在就是最好時機！」

軌道建設＋聯開案　高雄城市大翻身

高雄近年拚轉型，主打低碳、永續、宜居，捷運建設帶動南北串聯，不僅改變通勤習慣，更帶動捷運站周邊土地開發。市府推動「合建分坪、利潤共享」策略，讓土地更有效率活化，也吸引更多投資人進場。早在2021年，高捷O4站就成功招商打造A級商辦，後續橘線、黃線、紅線多站點聯合開發案陸續釋出，讓高雄一路往國際化宜居城市邁進。

O9站A基地：運動生活大躍升

O9站A基地由聯上實業、美力營造團隊拿下，預計砸下65億元，打造運動商業設施與智慧節能住宅，更將中正體育場改造成「Kaohsiung Highline」，封閉運動場變身開放式高架公園，未來串聯捷運、苓雅運動中心與公共托育中心，形成超強「運動休閒聚落」。開發完成後，高市府還能分回200坪公共托育、親子館，以及30億元挹注捷運建設，等於讓捷運發展、生活機能雙贏。

B、C基地招商　搶攻百億商機

▲▼高雄,捷運,O9站,聯開案,運動,中正體育場,高架。（圖／高雄市政府提供）

▲高捷O9聯開案B、C 基地公告招商，高市府歡迎各界踴躍投標。圖為模擬圖。

緊接著，市府在114年8月公告O9站B、C基地招商，現場吸引近30家投資團隊齊聚。這兩塊基地地段十分優異，不僅是中正交流道進市區的第一站，還距離衛武營藝文特區只有一站之隔，加上Kaohsiung Highline的運動休閒魅力，簡直自帶「爆紅」體質。

B基地面積1,436坪、開發量體約1.63萬坪，總投資額約36.9億元。C基地面積3,131坪、開發量體約3.62萬坪，總投資額上看98.4億元。市府強調，投標截止日期為114年12月31日，誠摯邀請投資人一同打造「運動休閒創意街區」，讓O9站成為高雄最新亮點。

Kaohsiung Highline：高雄版「曼哈頓高架公園」

▲▼高雄,捷運,O9站,聯開案,運動,中正體育場,高架。（圖／高雄市政府提供）

▲Kaohsiung Highline Park啟用、打造綠意盎然無障礙休憩空間。

隨著國家體育場、衛武營公園落成，高雄運動賽事和藝文活動能量大爆發。未來中正體育場蛻變成「Kaohsiung Highline」，不只是一座高架綠意公園，更是市民休憩、運動、親子生活的新地標，被譽為「高雄版曼哈頓高架公園」。高市府表示，透過捷運與都市更新結合，將持續打造國際級宜居城市，讓市民生活更有感！

(高雄市政府廣告)

09/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

馬太鞍溪暴漲！6男1女受困屋頂　直升機驚險吊掛救出7人

光復佛祖街災民：我牽媽媽手逃命，媽媽把手撥開就往下沉了

聯外道路遭淹沒阻斷通行　高雄桃源區3里明繼續停班停課

快訊／高雄全力助花蓮！陳其邁宣布捐1個月所得　特搜隊也出動了

南投縣照顧服務員職訓班　即日起至9／30受理報名、10／7起開辦

快訊／徐榛蔚宣布開立賑災專戶　花蓮物資捐贈窗口一次看

快訊／高雄3里、台東部分地區　明天停班停課

2025「來慈湖、潮復刻」10/4登場　邀市民共享懷舊氛圍

桃園市議會秋節勞軍　感謝國軍守護家園

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

相關新聞

關鍵字：

高雄捷運O9站聯開案運動中正體育場高架

