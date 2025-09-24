女大生騎車撞大貨車卡車底意識模糊　暖心人開堆高機撐高搶救

▲熱心民眾開來堆高機將大貨車撐高，合力將卡在車底的陳姓女大生救出，由救護人員送醫急救。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

今（24）日上午8時許，高雄市燕巢區鳳澄路與鳳澄路25巷口發生一起驚險的交通事故。一輛大貨車在右轉時，遭到後方一輛機車追撞，導致18歲的陳姓女大生當場被卡在大貨車車底。所幸，附近的熱心民眾及時救援，出動小型堆高車協助撐起貨車，讓消防人員抵達前順利將陳女救出。陳女送醫時意識模糊，暫無無生命危險。

這起事故發生在鳳澄路與鳳澄路25巷口。當時，48歲的吳姓男子駕駛大貨車，正準備打方向燈右轉進入車道。然而，後方一名18歲的陳姓女大生騎乘普通重型機車，疑似未注意車前狀況，直接追撞上大貨車。強大的撞擊力道導致陳女連人帶車捲入車底。

強大的撞擊聲，引來附近的民眾關切，除了通報警消人員外，更有人開來一台小型堆高機將大貨車車身撐高，在消防人員到場前，民眾合力將陳女救出，並由救護車送往醫院。陳女在送醫時意識模糊，經治療後暫無生命危險。

岡山分局獲報後立即前往現場進行交通管制與採證。警方初步研判，肇事原因可能與機車騎士未注意車前狀況有關。經酒測，大貨車駕駛吳男的酒測值為0，而女大生送醫後目前意識仍昏迷中，酒測值尚待檢驗。詳細的肇事責任歸屬，後續將由交通大隊進一步釐清。