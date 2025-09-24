許智傑競總成立3競爭對手到場祝賀　地方人士：最大公約數成形

▲民進黨立委許智傑角逐高雄市長，上周競選總部成立，黨內三位競爭對手罕見到場祝賀，被地方人士認為，最大公約數已成形。（圖／讀者提供）



政治中心／台北報導

民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑都有意爭取2026高雄市長提名，不過近來的民調結果顯示，戰況陷入膠著，火藥味愈來愈濃；綠營支持者也陷入焦慮，擔心初選造成的傷痕短時間無法復原，將使勝出者在大選中面對早已確定的國民黨市長參選人柯志恩，將陷入不利的局面。許智傑則於上周成立競選總部，但各派系皆出席，三位對手還破天荒祝賀；對此，一位地方人士認為，這顯示許是各方人馬可接受的黨內最大公約數。

民進黨四位高雄市長參選人的民調數據接近，媒體上周公布新的民調結果後，網路群組、社團間出現大量轉傳圖卡，表示邱議瑩領先其他參選人。不過，數小時後，賴瑞隆陣營也立刻反擊指出，有人誤導民調結果，依照民調黨黨內初選的規則，賴瑞隆才是領先者。

面對黨內同志「一份民調、各自解讀」，針鋒相對的砲火愈來愈烈，陳其邁19日接受訪問時說，民調有時候都是霧裡看花，而這幾位參選人過去都是立法院的兄弟姐妹，初選不僅要獲得黨員、市民的支持，風度也很重要，希望能坐下來好好談談。

不過，許智傑競選辦公室20日舉行開幕茶會，現場湧入超過2000名支持者，同樣角遂民進黨高雄市長提名的賴瑞隆、邱議瑩與林岱樺也先後前往競辦祝賀，讓許智傑成為唯一獲得其他三位對手親赴競辦祝福的參選人。

地方政壇人士分析，雖然湧言會要角趙天麟及陳其邁雖都曾公開或私下表態支持邱議瑩，但與其說是挺邱議瑩、不如更精確地解讀為支持「非新系」侯選人。他認為，湧言會及陳其邁所屬的英系，這次市長初選都未推出自己的人選，在不願支持新潮流的情況下，只好選擇派系色彩不明顯的邱議瑩，但是從近日的發展可看出，許智傑雖為新系，但已成各派系都能接受的人選，民進黨高雄市長初選最大公約數儼然逐漸成形。

地方人士說，湧言會已有兩名高雄市議員林智鴻、黃飛鳳公開表態支持許智傑，湧言會高雄市委黃捷上次面臨罷免時，許智傑大力協助反罷，其支持者都看在眼裡。此外，正國會三分之二成員曾在黨部主委選舉力挺許智傑的弟弟許智善，顯示許智傑是正國會可接受的新系中人，而如今林岱樺官司纏身，她所屬的正國會成員中也傳出轉向支持許智傑的聲音。

值得注意的是，許智傑成立競選辦公室，不僅其他三位爭取市長提名的同黨對手與高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑前往祝賀，國民黨本土派大老、前立法院長王金平也特別致贈花籃。許智傑在贏得黨內不同派系的認同後，一旦贏得黨內初選，若能獲得監營本土派的支持，也能讓綠營支持者更放心，未來在大選中面對國民黨柯志恩增添勝率。