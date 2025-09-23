全台首見！27米挑高「穿透感」大廳　直擊台中綠美圖絕美空間

▲台中市長盧秀燕強調，綠美圖歷經11年籌建，是台中市自籌經費、沒有中央補助的重大建設，補足台中沒有市立總圖的缺憾。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

備受矚目的國際級文化地標「台中綠美圖」確定將於12月13日開館，台中市長盧秀燕今(23)日邀請普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛，親自帶領媒體搶先開箱。盧秀燕宣布，綠美圖將於10月28日起試營運，邀請市民感受這座結合美術館與總圖書館的絕美空間。

▲建築師妹島和世表示，設計初衷是打造一座向四方開放的場域，讓民眾能自在地與藝術、自然不期而遇。（圖／記者游瓊華攝，下同）



盧秀燕致詞時強調，綠美圖歷經11年籌建，是台中市自籌經費、沒有中央補助的重大建設，補足台中沒有市立總圖的缺憾，她形容建築「非常通透、唯美、有氣質」，將成為與世界接軌的台灣地標。

建築師妹島和世表示，設計初衷是打造一座向四方開放的場域，讓民眾能自在地與藝術、自然不期而遇。西澤立衛補充，銀白色擴張網與玻璃帷幕能映照公園綠意，柔化室內外界線，架高建築則讓光線與微風自由穿梭，與自然和諧共生。

綠美圖內部亮點十足，包括全台首見、挑高27公尺的美術館大廳，以及由SANAA事務所設計的花形書架。文化局透露，試營運期間將舉辦一系列活動，包括建築師講座、典藏互動展，甚至還有獨特的「夜宿綠美圖」體驗，要讓藝術與閱讀徹底融入市民生活。