成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

▲成功嶺打靶重大意外，中檢派遣擁有職軍背景的檢察官柯學航入營調查。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許權毅／台中報導

台中成功嶺昨天傳出打靶意外，一名18歲邵姓新兵進行射擊訓練時，疑似膛炸或是其他不明原因擊發，導致頭部重創，經送醫輸血2萬c.c.後，生命跡象暫時穩定。台中地檢署今日上午收到憲兵隊報請指揮後，派遣軍法組檢察官柯學航入營追查，柯學航擁有職軍背景，曾服役3年半，最高職等為中尉運輸官。

十軍團機步234旅邵姓義務役新兵昨日下午4點多進行射擊訓練時，因T91步槍不明原因擊發導致左臉嚴重受傷。院方今早說明，邵兵被送醫時，左眼球碎裂、1/3臉部消失、可見顱底，經急診室第一時間輸液、止血以及氣切，立即送進開刀房，過程中輸血80袋、2萬c.c.。

耗時11小時後，馬拉松式手術才順利結束，邵兵今早5點多被送進加護病房，生命跡象穩定，但仍陷入昏迷。

不過，事發經過到底為何？是膛炸、自行誤擊或是有第二人誤擊等情？軍方除了自行成立專案小組調查，今日由憲兵隊報請台中地檢署指揮偵辦。

檢方正式立案後，指派擁有職軍背景的檢察官柯學航負責偵辦，柯學航是輔大法律系畢業，曾擔任職業軍人，隸屬國防部聯合後勤司令部，台北、基隆等地服役，曾擔任中尉運輸官退伍。

柯學航服役後，回頭考上司法官，中檢考量他對於軍方運作方式熟悉，也對國軍相關流程較為知悉，今早指派他偵辦此案，柯學航已經入營區，將確認打靶流程、事發經過，以及調取現場監視器釐清事發經過。