恐怖員工！上班第4天借老闆家洗澡　狠踹闆娘「脾臟碎裂」致死

▲台中一間小型卡拉OK店闆娘糟上班第4天的林姓員工活活踢死。（圖／翻攝Google Ｍaps）



記者許權毅／台中報導

戶籍在台東的一名林男到台中一間小型卡拉OK店上班，第4天跟郭姓老闆請求到其租屋處洗澡，兩人一同前往，結果林男跟郭男的李姓女友發生爭吵，竟以腳猛踹李女腹部、頭部以及胸部，李女重傷在事發後半個月左右死亡，案件近日偵結起訴，預計由國民法官審理。

檢警追查，今年5月23日，林男（32歲）開始到郭男在中區經營的小型卡拉OK店上班，上班第4天、同月26日，林男跟老闆請求到老闆的租屋處盥洗，郭姓老闆同意後，便帶著林男返回北區的租屋處，順便要將同居人李女一起帶回店內，準備工作。

事發當天中午，郭男叫醒李女後，便到租屋處一樓等待，林男則進入房內洗澡，結果林男跟李女在房間內發生爭吵，林男用腳踹李女腹部、胸部以及頭部等位置。郭男因為遲遲等不到女友李女，才又走回房間內查看，才發現李女身受重傷。

李女被緊急送醫後，被發現有創傷性硬腦膜下出血，左側第5至第8肋骨骨折及右側第2至第7肋骨骨折併氣血胸、脾臟重度分葉碎裂、呼吸衰竭、腎衰竭，6月17日17時許，因為缺氧性腦病變、肺炎以及肺膿瘍傷重死亡。檢方今日偵結，依照傷害致死罪嫌起訴林男，全案預計由國民法官進行審理。