北市精舍命案王薀辯「像運動會」非體罰　不認罪求交保

記者黃哲民／台北報導

宗教作家王薀（本名王江鎮）被控指示追隨他的藝人李威等信徒，涉開批鬥大會以酷刑虐死1位犯錯的蔡姓女會計，檢方依傷害致死等罪嫌起訴13人，在押的王薀今（23日）被台北地院提訊，不認罪但求交保，聲稱願配合所有防止勾串滅證的要求，並辯解命信徒跳高打滾不是體罰，而是「像運動會」的緩和情緒手段。

▲北市精舍命案在押被告王薀（左，本名王江鎮），今（23日）被台北地院提訊調查是否延押，請求交保。（圖／記者黃哲民攝）

同案在押的女信徒幹子昀（幹做姓氏讀音同韓），今被提訊也求交保，她否認本案奉命傳達王薀指令，也沒看過蔡女生前每天被逼做五體投地大禮拜400到500次。檢方指2人涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，仍有勾串滅證之虞，建請延押禁見，法官諭知評議後裁定。

王薀今庭訊表示被羈押已近10個月，希望交保。律師團指出，本案已從國民法官參審轉軌為通常程序，檢方尚未提出證據清單，但王薀願放棄爭執所有證據能力，僅傳訊法醫作證釐清蔡女死因，不傳喚同案被告或其他證人，代表不會串證。

律師團表示，檢方空泛臆測王薀會跟誰串證、從未具體舉證，王薀願配合任何防止勾串滅證的要求，包括被監控手機、定期陳報接觸對象，也願提高交保金，因為「真的關很久了」。王薀先前曾說願提出100萬元保證金，法官沒採納。

檢方指王薀是信徒的精神領袖，有非常多人供養，錢不是問題，他的影響力足以勾串同案被告與證人，科控措施無法防範所有漏洞，只能知道王薀人在哪、不知他在做什麼，就算待在家裡，可居間傳話者仍有「千千百百萬萬人」，建請延押禁見。

王薀被法官訊問時答稱從沒自稱精神領袖、上師，他寫書筆名是王薀老師，蔡女生前確實算錯他離婚的夫妻剩餘財產、損失數百萬元，但「10多年前往事，我本人已不計較」，他沒下令「研討」體罰、或逼蔡女剃度出家。

王薀承認要求蔡女助跑跳高去摸天花板燈具，但非體罰，因蔡女與女信徒爭執不下，本想讓她們「愛互罵就互罵吧」，後來要她們「做個遊戲」跳起來看看能碰到什麼東西，或在地板打滾，其他信徒在旁吶喊加油，就是「像運動會」的緩和情緒手段，國外有類似的緩和訓練。

幹子昀聲稱感謝檢察官與法官，讓她在收押8個月期間想清楚事發經過，她很遺憾發生本案，但從沒轉達王薀指令要求蔡女剃度、罰做大禮拜，更不知王薀有此要求，她看過王薀要蔡女跳高摸燈，但她沒幫腔附和，至於蔡女曾作勢跳樓反抗，幹女僅稱曾目睹蔡女跨越欄杆。

▲北市精舍命案在押女信徒幹子昀（後中），今（23日）被台北地院提訊調查是否延押，請求交保。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指幹子昀辯解異於客觀事證，法官諭知本月（9月）30日幹子昀再開庭，王薀則訂於下月21日續行審理，至於2人延押或交保，待評議後裁定，2人先還押。

現年65歲的王薀著有多本佛學、心靈成長書籍，他所創辦的宗教團體，不乏政商、司法官等高階白領信徒，但他本人十分低調、鮮少公開露面，名下幾無財產，連手機門號都用他人名字登記，傳道的精舍等據點均為信徒捐贈。

檢方起訴指稱，退休追隨王薀修習佛法的50多歲蔡女，以本身會計專長替王薀的宗教團體記帳、出納，疑因算錯王薀離婚後的夫妻剩餘財產分配數額，害王薀損失數百萬元，蔡女又拒絕剃度出家，去年（2024年）5月連日被信徒以「研討」之名公審、每天罰做五體投地大禮拜400到500次懺悔。

期間蔡女一度尋短被制止，去年7月23日深夜10點多，她從居住的北市瑞安街精舍，被叫到附近1家「水月草堂」茶館內，遭「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵與游秀鈴，率李威等多名信徒以「研討」之名集體批鬥，被迫不停起身 、下跪，外加推拉、踹踢與辱罵。

蔡女受虐3個多小時，隔天（24日）凌晨1點多昏迷。王薀在蔡女倒地前先離開，當時正逢颱風夜，信徒用膠帶把蔡女綁在手推車上、覆蓋透明雨衣，由住持吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源推回精舍，當天上午10點多發現蔡女斷氣，報案謊稱不明原因死亡。

警方見蔡女遺體滿布瘀傷，報請檢方指揮偵辦，查出這起駭人的精舍命案，今年（2025年）3月依傷害致死、強制等罪嫌起訴13人，王薀與幹子昀、梁碧茵與游秀鈴至今在押，李威轉為污點證人，獲檢方建請法院減輕或免除其刑。