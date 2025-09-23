美日韓外長關切台海和平　陸外交部：干涉中國內政，污衊抹黑中國

▲日本外相岩屋毅、美國國務卿盧比歐、南韓外交部長趙顯。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美日韓三國外長昨（22）日在聯合國大會會議期間會晤，不僅強調維護台海和平穩定的重要性，並對台灣周遭日益頻繁的破壞穩定行動釋出關切之意。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「美日韓三國在台灣和涉海問題上說三道四，干涉中國內政，污衊抹黑中國。中方對此強烈不滿，堅決反對。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外相岩屋毅和南韓外長趙顯於聯大會議期間進行三方會談，會後，由美國國務院發表共同聲明指，對台灣周邊日益頻繁的破壞穩定行動表達關切，鼓勵透過和平方式處理兩岸問題，反對任何片面改變現狀的企圖，並支持台灣有意義參與適當國際組織等。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

對此，郭嘉昆表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，「當前台海和平穩定的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力的縱容支持。維護台海和平穩定，就必須堅持一個中國原則，必須明確反對台獨。」

郭嘉昆指出，「有關國家應該恪守一個中國原則，停止以任何形式縱容台獨分裂活動，不得向台獨分裂勢力發出錯誤信號。」

至於南海相關議題，郭嘉昆強調，中方始終堅定捍衛領土主權和海洋權益，同時致力於同有關當事國通過對話協商妥善處理分歧，「有關國家應該尊重地區國家通過對話協商解決問題、維護和平穩定的共同努力，停止渲染緊張、挑動對抗。」