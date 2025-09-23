　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園美術館「市民日、里民日」免費參觀！兒童館收藏8千本藝術圖書

▲▼桃園市立美術館（桃美館）推出「市民日」、「里民日」免費入館參觀。（圖／桃園市立美術館）

▲桃園市立美術館（桃美館）推出「市民日」、「里民日」免費入館參觀。（圖／桃園市立美術館）

記者林育綾／綜合報導

桃園市立美術館（桃美館）自10月1日起，將每月第一個星期三訂為桃園市「市民日」、第一個星期五訂為「里民日」，符合資格可「免費入館參觀」，活動將試行至今年底。桃美館也介紹，「桃園市兒童美術館」明亮空間結合周圍藍天綠地，館內還有多達7、8千本的兒童藝術圖書，「橫山書法藝術館」近期也有「台灣當代女性書法藝術展」值得參觀。

桃美館表示，為了擴大桃園市民、鄰近的里民親近藝術活動，增加民眾走進美術館的可能，10月1日起，每月第一個星期三訂為「市民日」，凡設籍於桃園市的市民出示身份證件，皆可免費參觀。

此外10月1日起每月第一個星期五為「里民日」，凡設籍於桃園市美術館鄰近六里 (青溪里、洽溪里、芝芭里、青埔里、青峰里、青山里) 的里民，當天除可免費入館外，還可參加下午3點的展覽定時導覽。

「市民日、里民日」免費入館包含「桃園市兒童美術館」、「橫山書法藝術館」，讓藝術成為日常，自然而然地融入在民眾的生活裡，活動試行至2025年底。

▲▼桃園市立美術館（桃美館）推出「市民日」、「里民日」免費入館參觀。（圖／桃園市立美術館）

▲「桃園市兒童美術館」館內有多達7、8千本的兒童藝術圖書。（圖／桃園市立美術館）

桃美館介紹，「桃園市兒童美術館」靠近高鐵桃園站、桃捷A19體育園區站，位於青塘園生態園區，整體建築由普立玆建築獎得主山本理顯所設計，以「遊樂化展館、景觀化建築」為理念，獨樹一格的白色建築，開放的明亮空間，結合周圍的藍天綠地，顯得格外搶眼，也是拍照、散步絕佳地點。

▲▼桃園市立美術館（桃美館）推出「市民日」、「里民日」免費入館參觀。（圖／桃園市立美術館）

▲桃園市兒童美術館藏書豐富，還有空間舒適的閱讀區。（圖／林家賢攝影／桃園市立美術館提供）

桃園市兒童美術館館內針對兒童，規劃不同類型的主題展覽、藝術教育活動。近來有新加坡國家美術館共同策劃推出「在藝術中遇到大自然」，展期到11月9日。館內還有多達7、8千本的兒童藝術圖書，加上舒適的閱讀空間，適合大人小孩造訪。

▲▼桃園市立美術館（桃美館）推出「市民日」、「里民日」免費入館參觀。（圖／桃園市立美術館）

▲「橫山書法藝術館」造型突出。（圖／原間影像工作室／桃園市立美術館提供）

「橫山書法藝術館」鄰近桃捷A17領航站，座落於橫山陂塘水岸旁，是台灣唯一官方成立的書法藝術館，由五方印石造型組成的主體建築，結合硯台磨墨的意象，建築前方水景彷如硯池，映照周圍天光。

橫山書法藝術館即日起至12月1日，推出「自由自在：台灣當代女性書法藝術展」，為台灣首次女性大型研究專題展，集結國內外逾50位女性藝術家作品共62件（組）。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃園市立美術館桃園市兒童美術館橫山書法藝術館桃園旅遊

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

