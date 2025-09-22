　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹車禍4死　倖存者家屬「15歲弟被通緝才落跑！」1句話全網怒炸

▲新竹4死車禍，車輛衝進工地畫面曝光 。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲新竹4死車禍，車輛衝進工地。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

新竹市21日凌晨傳出一起離奇車禍，一輛自小客車突然失控衝進一旁建築工地，造成車內4名少年慘死，僅有一名15歲謝姓少年倖存，但出事後謝男卻落跑，一名疑似謝男的家屬發文，弟弟會逃跑是因為通緝在身，而且弟弟也不是駕駛，都是外界亂講，此番話立即引發網友怒火。

一名疑似謝姓少年的家屬在Threads發文，弟弟只是剛好命大逃過一劫，開車者已罹難，弟弟並非肇事者，「他就是一個清白的」，至於弟弟逃跑的原因，是因為通緝在身，「所以你們不知道事情的就不要亂講亂發。」不過貼文一出，隨即被大批網友罵翻，帳號已改為不公開。

另外，一名自稱是謝姓少年的女友也發文，「我是他女朋友，全程我陪他做筆錄，車子DNA驗出主駕的血液都不是謝的，而且有人說看過監視器了，他就是從副駕出來的」、「他因為通緝他不敢報警，更何況他有發現旁邊的民眾有報警，所以他就先跑了，開車的人開太快方向盤被打死，因為駕駛有喝酒也沒開過幾次車，激動下把煞車踩成油門直接衝進工地自撞」、「他逃的用意不過只是通緝而已⋯什麼肇事逃逸，他就沒有開車」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲自稱是謝姓少年的女友發文。（圖／翻攝自Threads）

這番言論引來網友一片撻伐，「你弟不跑搞不好還可以救幾個，清不清白我是不知道啦，反正你弟比起朋友死掉，更怕自己被抓，滿好笑的」、「你弟真的很怕事，所以遇到事情就是逃避，難怪被通緝，朋友出車禍了也是落跑、也不會幫忙打救護車」、「跑歸跑為什麼可以不叫救護車？」

也有網感嘆，「你應該要做的不是去檢討媒體跟網友造謠是你弟開車，而是檢討你弟為什麼要那麼烙賽，通緝也拿出來講，自己四個朋友死在面前，第一個反應是逃跑，不管是誰開車，沒有拖別人下水就是他們這輩子對社會最大的幫助了，留在這世界上的最後一點溫柔。」

09/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

國道爆胎自撞火燒車！熱心民眾救出昏迷駕駛

國道3號北上龍井路段今（22）日發生驚悚火燒車意外！上午11時17分，73歲李姓男子駕駛小客車行經185.9公里處時，疑爆胎導致整輛車失控撞上外側護欄。撞擊後不到幾分鐘，車頭便冒出濃煙，隨即竄出火舌，場面怵目驚心。李男受傷昏迷，所幸其他熱心民眾出手將李男拉出並通報警消。

即／撞3貼母女釀2死　貨車駕駛、雇主雙雙交保

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車遭砸

單手騎車滑手機撞BMW　三寶對決畫面曝

新竹4死車禍！倖存少年是居酒屋聚會主揪

新竹車禍家屬網友真相

