李在明訪美接見美參眾議員　強調「韓籍勞工拘禁事件」不應再發生

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景出訪美國紐約。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明於22日啟程前往美國紐約，準備出席聯合國大會，並進行就任總統以來的首次聯合國演說。他強調希望近期發生的韓籍專業勞工在喬治亞州工廠遭移民當局拘禁事件不再重演，並針對一系列經濟、外交議題與美國國會議員深入討論，同時展現對美韓同盟及韓半島（朝鮮半島）和平的承諾。

根據《韓聯社》，李在明於當地時間22日下午在紐約接見美國4名參眾議員，包括共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）、民主黨籍參議員沙欣（Jeanne Shaheen）、民主黨籍參議員孔斯（Chris Coons）與民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）。

李在明指出，近期喬治亞州韓籍專業勞工遭拘事件令人關切，他希望類似情況不再發生。美國議員對此表示認同，並認為雙方推動的「韓國同伴法」（Korean Partner Act）及專門簽證配額，有助於保障韓籍專業勞工權益。

在經濟議題上，李在明談及美韓關稅協商，他強調，協商結果應以「商業合理性」為基準，避免南韓企業承受單方面損失，並呼籲確保雙方公平性。他也提到，外匯市場可能因關稅問題產生波動，進一步凸顯韓方對無限制美韓貨幣掉期安排的需求。

針對韓半島議題，李在明表示，若有助於和平，歡迎美國擔任「和平推手」（Peacemaker）角色，並承諾韓方將積極配合推動美國與北韓重啟對話。美國議員則回應，支持李在明努力解決北韓核武問題與促進和平，並願以國會層級持續提供協助。

此外，美方也期望雙方在造船、醫藥、生物科技及防務等領域合作更為緊密。

李在明將於當地時間23日在聯合國大會首次以總統身分進行演說，預計將宣布「民主南韓」回歸，並向國際社會展示南韓迅速克服尹錫悅戒嚴事態的能力，強化民主制度及國際信任，藉此傳達南韓政府的外交願景，包括呼籲國際社會共同推動北韓無核化，以及向北韓發出對話和平訊息。

此外，李在明也將與聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）、法國、義大利、烏茲別克、捷克及波蘭等國領導人進行雙邊會談，雖未安排與美國總統川普正式會晤，但不排除短暫接觸可能。24日，李在明將首次主持聯合國安理會公開討論，並於隔天與美國華爾街金融人士及南韓企業家會面，舉行投資推介活動，之後返國。

據悉，李在明22日抵達紐約後，已與全球最大資產管理公司黑岩集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）會面，簽署關於南韓人工智慧及再生能源基礎設施建設的投資備忘錄（MOU），為未來大規模投資奠定基礎，並與美國國會議員及在美韓僑代表座談，展現南韓在國際舞台的積極外交與經濟布局。