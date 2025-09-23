　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直擊／高鐵新車內裝大改版　商務艙輕奢首亮相、全座椅可充電

▲▼高鐵新世代列車N700ST商務車廂亮相。（示意圖／高鐵公司提供）

▲高鐵新世代列車N700ST商務車廂亮相。（示意圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／日本東京報導

高鐵新購12列新世代列車N700ST，首列明年8月底抵台，「大改版」車廂內裝也首度曝光，全車有23個新亮點，其中商務車廂色調將從紫色系改為沉穩褐，且有子母餐桌，商務艙更為輕奢；新車每個座椅都可充電，廁所全面改免治馬桶，座椅上行李區加深可放置26吋行李，車廂也將新增行李區或設置雙層。

台灣高鐵砸285億元向日本採購12列新世代列車「N700ST」，引進全球最先進、日本新幹線最新世代的N700S列車，車頭為新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，可減少阻力更節能，遇到緊急狀況，新車煞車距離可縮短2成，即便斷電仍可行駛約10公里至安全處所讓旅客下車。

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST，內裝將大改版新增23個亮點。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST。（圖／記者李姿慧攝）

新世代列車「N700ST」內裝也將全面大改版，緊扣優雅高級卻不失溫度的設計美學，著重細節與品質，新車車廂總共有23個新亮點。

其中車廂通道新增車門到站提醒燈、廁所全採免治馬桶、並設有獨立式洗手台、通道門改成感應門、緊急按鈕新增CCTV監視影像功能。

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST，內裝將大改版新增23個亮點。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST，廁所改免治馬桶，設獨立式洗手台。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST，內裝將大改版新增23個亮點。（圖／記者李姿慧攝）

車廂內裝也更貼近旅客需求，包括設置緩降餐桌、每個座椅都有掛鉤、車廂側邊緩降掛衣鉤、循環出風口、窗戶改小減低噪音、每個座椅都設有充電插座。

座位上行李架較深、新增行李放置區或改雙層、車廂內設有到站燈光閃燈提醒、側邊採間接燈光、車廂內有全彩液晶螢幕並顯示雙層資訊。

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST，內裝將大改版新增23個亮點。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並將命名為N700ST，每個座位都可充電，座位上行李區加深可放大件行李。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST，內裝將大改版新增23個亮點。（圖／記者李姿慧攝）

另標準車廂座椅採用「下沉式座椅」，椅背及椅面採連動設計，當旅客向後仰躺時，座墊會同步向下微沉，乘坐更加舒適；座椅顏色由現行700T的青綠色，N700ST將改採明亮青色調。

牆面與車廂門採用灰、銀色二色設計，藉由明亮色彩展現空間活力，地板則選用不規則的圖案，為標準車廂塑造兼具親和力與現代感的空間。

▲▼高鐵新世代列車N700ST標準車廂內裝曝光。（示意圖／高鐵公司提供）

▲高鐵新世代列車N700ST標準車廂內裝曝光。（示意圖／高鐵公司提供）

標準車廂座椅採用「下沉式座椅」椅背及椅面採連動設計，當旅客向後仰躺時，座墊會同步向下微沉，乘坐感覺更加舒適。椅套設計則延續700T 配色，材質採用柔軟舒適的絨布。圖案則以多樣的幾何圖形互相搭配，形成多層次圖像，傳達穩定可靠，富有動能及行動力的設計意涵。

此外，商務車廂奢華設計也首度曝光，除延續下沉式設計外，還新增包覆式功能，座椅側邊也設有閱讀燈，並加大腳踏板，除原有餐桌外還新增側面桌板，形成子母桌，座椅顏色也將從現行的紫色系改採沉穩褐色調。

▲▼高鐵新世代列車N700ST商務車廂亮相。（示意圖／高鐵公司提供）

▲高鐵新世代列車N700ST商務車廂亮相。（示意圖／高鐵公司提供）

台灣高鐵公司副總鄒衡蕪表示，高鐵新世代列車內裝風格延續高鐵品牌，空間呈現也有所區隔，其中商務車廂顏色改為沉穩褐色系，更為穩重，門框也有所不同，以米色和金色牆面和車廂門呈現低調、高雅、輕奢感，搭配黑白灰交織的紋路面料地毯，展現靜謐、高雅和輕奢風格。

商務車廂座椅也採「包覆式座椅」設計，讓座椅後傾時椅背及椅面形成最佳角度，降低對大腿的壓迫感，椅背增設護腰墊，提供腰部支撐，旅客長時間乘坐也能維持舒適感受。此外，閱讀燈從現行700T的頭頂上方改到座椅頭枕側面，讓光線更加集中，照射範圍更廣。

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST，內裝將大改版新增23個亮點。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵新世代列車將比照日本新幹線N700S新車，座椅設閱讀燈、子母餐桌。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST，內裝將大改版新增23個亮點。（圖／記者李姿慧攝）

標準車廂部分，鄒衡蕪說明，標準車廂雖然是青色，座椅紋路接近現行700T，但融入更多「山的意象」，台灣是一個島國、多山國家，設計更接近台灣特色，也讓N700ST更明亮、活潑，也更有行動力，標準車廂牆面和車廂門採黑色、銀色兩色設計，搭配間接照明，比直接照明更為明亮均勻。

高鐵公司指出，未來新世代列車位於通道門上方的車廂內部資訊顯示器，採用LCD全彩顯示面板，讓各種資訊辨識度更高，同時提供超廣域視角，讓車廂內各個位置的旅客都能清楚閱讀車次、即將抵達車站、車門開啟方向等訊息。此外，顯示面板增大後可顯示上、下雙層資訊，並適度放大字型，對旅客更加友善且方便閱讀。

▲▼高鐵新世代列車在停靠站時，開啟側的車門上方將會亮燈提醒。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵新世代列車停靠站時，開啟側的車門上方將會亮燈提醒，車廂內採用LCD全彩顯示面板。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵引進日本N700S列車，將命名N700ST，內裝也將大改版。（圖／記者李姿慧攝）

車廂內燈光則採用LED間接照明，天花板經過特殊設計，更容易反射燈光，使車廂內亮度均勻、溫和；列車快到站時，座位上方行李架燈光會加大亮度，提醒旅客拿取行李架上物品。另全車共計設置24座大型行李放置區及3座窄版行李區，採每車廂均有雙層及單層行李架設計，旅客可依行李尺寸放置，提升置物空間利用率。

台灣高鐵公司董事長史哲則表示，新世代列車明年8月首列交車後，後續每2、3個月將陸續增加新車抵台，2027年下半年營運載客，預計2028年12列車可全面上路，將增加服務效率和班次。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高鐵新世代列車N700ST日本新幹線N700S商務車廂商務艙標準車廂座椅

