疑龍捲風過境！台東「一整排鐵皮屋頂」掀翻...現場災況畫面曝

▲達仁鄉安朔村疑似龍捲風過境。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣達仁鄉安朔村復興路23日凌晨1時30分左右，傳出疑似龍捲風過境，造成一整排超過10戶民宅屋頂鐵皮被強風吹翻。受影響住戶表示，屋內整夜漏水，不敢安睡，心有餘悸。

值得注意的是，受災地點僅與另一條街道相隔不遠，但卻呈現明顯反差，鄰近區域未受任何影響，形成強烈對比。

氣象單位則提醒，雖然颱風陸上警報已解除，但仍須留意局部強風豪雨帶來的潛在危害。

