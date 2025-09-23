她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

▲年薪約62.6萬元以下（約月薪5萬元以下），將免繳所得稅。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

總統賴清德21日提到，明年5月報稅時，若年薪約62.6萬元以下（約月薪5萬元以下），將免繳所得稅。對此，財經網美胡采蘋表示，「真的非常贊成」，減輕工作者的賦稅，才能樂於投入工作，並釋放更大的消費力。

賴清德指出，依明年最新稅制試算，單身族年收入62萬多元以下，也就是約月薪5萬元，不需繳稅；若是夫妻育有2名5歲以下子女，家庭年收入164萬1000元也免稅；若再加上扶養2名長輩，門檻更可拉高到212萬元。

賴清德表示，推算約有40%至50%民眾免繳所得稅，稅收主要仰賴高收入族群貢獻，其中前1%的高所得者繳納將近40%、50%的稅收。他強調，應該肯定企業與高收入者的努力，給他們鼓掌，因為企業獲利愈高，繳納稅款就愈多，政府也才能有更多資源來照顧人民。

胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，對於月薪5萬元以下不用繳稅，她真的非常贊成，「應該想辦法對資產課稅，而減輕工作者的稅賦，這樣才能讓大家更樂於投入工作，而且也可以釋放出更大的消費力」，這樣零售、餐飲、旅遊產業也會有更大的生意，當稅基變大，就能讓這些小生意養更多人。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實要5萬也不容易啊，我寧願有能力成為被課稅的公民」、「我不覺得這些是『討好』政策，對多數人是公平的、有益處的，就該做，也該給掌聲」、「減稅，比普發1萬元好」。但也有網友認為，「納稅是義務，完全免稅不合理，可以只繳一點點沒問題，有繳稅建設國家這樣才會有參與感」、「繳稅是公民義務，五萬這條免稅線太高了」。