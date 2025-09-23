台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

「護國神山」台積電（2330）在市場傳出漲價利多下，股價表現銳不可擋。財經網美胡采蘋在粉專表示，今天（23日）看到台積電來到1330元，忍不住笑問「我每天都要打卡今天創新高嗎？」她也回憶，2018時，她就公開叫所有人買台積電，「那一年只有200多塊啊！」

胡采蘋說，今天一打開股票APP，就看到台積電來到1330元，不禁笑呼「我每天都要打卡今天創新高嗎？」接著她回憶2018年時，她在農曆年春節回台灣，發現路上叫不到計程車，餐廳到處要排隊，桃園機場出海關時排了半個小時，驚覺景氣大好，於是在桃機的圖書室打了一篇臉書貼文，祝福台灣經濟越來越好。

沒想到，她因此被網友罵翻，「發現一大堆人在罵我，原來講自己的國家景氣好會被罵，當時台灣真的很可憐，就是一個被人羞辱被人嫌棄的小可憐。」因此她開始天天貼零售餐飲指數，分享銀行上修台灣GDP的新聞，甚至還公開喊大家買台積電，「那一年只有200多塊啊！」她直言，後來的故事大家都知道了，那就是「1330」。

胡采蘋還在留言處笑說，「我知道大家聽得很煩了，但這件事情我會講到八十歲。」貼文引來網友熱烈回應，「會到2330！」「再來應該就是2330了」、「如果站上2330就更美好了。」

還有人回憶當年唱衰的聲音，「前年台積電跌到三百多時，我趕快入手，雖然是奈米股東，但很高興上車」、「媒體都沒人去專訪那個喊出台GG掉到500的台大教授？」也有人直言「台積一直衝表示有不少股票滅頂中」、「看衰台灣的很哈一萬普發，相信台灣的正在股市數錢。」