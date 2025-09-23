　
社會 社會焦點 保障人權

10隻倉鼠沖馬桶！殘忍泰女火速宣判　判拘役60天罰20萬

▲女子將10隻倉鼠丟進馬桶，並且按沖水鈕沖掉。（圖／翻攝Threads）

▲殘忍泰國籍女子將倉鼠沖下馬桶引起眾怒，地院判決近日出爐。（圖／翻攝Threads）

記者許權毅／台中報導

泰國籍女子PROMIN在台中因為跟男友分手，竟把10隻倉鼠活生生沖下馬桶，還拍攝影片發上網，檢方先前火速偵結，台中地院近日判決出爐，認定泰女無視動物恐懼，又以拍攝影片供人閱覽，影響社會善良風氣，依2個動保法合併判處拘役60日、併科罰金20萬元。

泰籍女子PROMIN WANNAPON只因被男友分手，竟把10隻倉鼠丟在馬桶活生生沖，還在IG限時動態PO出影片，殘忍到極點。檢方在本月1日收到台中市政府動保處告發，火速以他字案偵辦，並且迅速偵結，查出泰女分批將倉鼠沖下馬桶，倉鼠因撞擊或溺斃而亡。泰女在偵訊時坦承不諱，並有手機內影像可佐證，認定他涉犯動物保護法，火速起訴。

檢方在起訴書中強調，倉鼠雖在法律上屬於女子財務，但倉鼠也有意識跟感受，心理恐懼非人所能想像，泰女惡性非輕，建請從重量刑。

▲▼ 。（圖／翻攝抖音）

▲泰女當時把影片發佈在網路。（圖／翻攝抖音）

台中地院認為，泰女將自己飼養的10隻倉鼠丟入馬桶、沖進排水管，導致倉鼠害怕、恐懼、痛苦等生理及心理之感官知覺，行為不當，又以手機拍攝影片上傳社群網站供人觀覽，影響社會善良風氣。

全案依動物保護法之故意傷害動物處拘役50日、併科罰金20萬元，以及同法散佈傷害動物影像，處拘役20日，合併應執行拘役60日，可易科罰金。

快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！　軍方15:00說明
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針

台中泰國倉鼠泰女死亡

