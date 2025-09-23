駕車衝撞館長健身房2度依殺人未遂重判　更一審換罪論處改輕判

▲林男去年6月駕駛小貨車撞進台中北屯成吉思汗健身房大門。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市31歲林姓男子疑因應徵「館長」陳之漢的健身房未果，去年6月間衝撞陳位於北屯區的健身房旗艦店，幸未釀人員傷亡，一、二審依殺人未遂罪將林判刑5年8月；案經最高法院認林是否有殺人不確定故意，仍有審酌空間，發回更裁，今天（23日）更一審改判，依強制、毀損罪嫌分別判刑4月、1年2月徒刑。

林男去年5月曾到「館長」位於台中市北屯區的健身旗艦店應徵不成，用臉書傳訊給「館長」仍未獲回應；6月12日，林男的許姓友人租了一輛小貨車，請林男幫忙載廢棄物變賣，林男疑因應徵沒下文耿耿於懷，當晚7時許竟駕車衝撞健身房，還好沒有造成人員傷亡。

一審審理時，林男坦承強制、損壞犯行，但矢口否認殺人未遂，辯稱「我有注意稍微看一下有沒有人才撞下去」、「當時想說只會撞到門、不會撞到人」、「沒有想要撞誰的意思」等語；林男律師說，林男不會因為沒有應徵成功就產生殺人動機，健身房雖人來人往、裡面有10多名消費者，但都離大門有一大段距離，唯一靠近門的消費者看到情形也馬上後退，沒有造成危險情形。

對於林男辯詞，法官認定，林男犯案時是健身房運動尖峰時段，衝撞大門時有加速，又未查看當時是否有員工、民眾進出，或對任何靠近大門的人示警，也沒有踩剎車、轉彎、鳴按喇叭等避免撞擊健身房人員等行為，直到撞飛大門、大部分車身衝進館內才停止，不採信林男辯詞，認定他涉嫌殺人未遂。

法官審酌，林男僅因求職不順、對現狀不滿，就開車衝撞健身房發洩情緒，造成健身房會員、員工面臨生命遭剝奪的危險，依殺人未遂罪判刑5年8月，二審維持原判。

全案最高院在今年7月發回台中高分院更一審，認為原審對於貨車速度、衝擊力道認定不具體，是否有殺人的不確定故意仍有審酌空間，今天更一審宣判，改依強制、毀損罪論處，分別判刑4月（可易科）、1年2月徒刑。