成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

記者白珈陽、葉品辰／台北報導

台中成功嶺昨（22）日下午發生打靶事故，18歲邵姓義務役新兵在進行射擊訓練時，T91步槍瞬間爆炸威力直接擊中邵男臉部，造成左臉嚴重碎裂，當場大量出血，緊急送往烏日林新醫院搶救。院方表示，邵男送醫時左眼碎裂、1/3臉部消失，甚至能從正面看到顱底，斷層掃描後發現腦部卡有多塊金屬碎片，共輸血高達80袋，經過11小時搶救後生命徵象暫時穩定。

▲烏日林新醫院各科醫師說明邵男傷勢，直言「是非常複雜的傷口」。（圖／記者白珈陽攝）

陸軍十軍團指揮部表示，所屬機步234旅邵姓義務役男於今日下午4時50分左右，執行步槍射擊訓練期間，因不明原因擊發致左臉受傷，軍方緊急將其送醫，邵男左眼眼球碎裂，1/3臉部消失、能直接看到顱底，急診室第一時間進行緊急氣切、止血與大量輸液，隨後在晚上6時推進開刀房，由神經外科、整型外科、耳鼻喉科、眼科與血管介入性放射科醫師組成跨科別團隊，並有國軍803醫院醫師到場支援。

經過斷層掃描後，醫生發現腦部有多塊金屬碎片且難以取出，只能先以止血為第一目標。手術過程中，因持續大出血約3.5公升，共輸80袋血、約20公升血量，並進行栓塞止血。經過11小時馬拉松式手術，邵男於今（23）日清晨5時轉入加護病房，生命徵象暫時穩定，但仍陷入昏迷，接下來2週為危險期。

陸軍十軍團表示，事發後已立即通知家屬並派遣高階幹部到院協助，全力支援醫療照護。至於事故是否與彈藥品質或操作失誤有關，軍方強調將成立專案小組調查釐清。