訪台遭中國抗議　玻里尼西亞議員：不需北京同意

▲外交部政務次長吳志中（右）歡迎法屬玻里尼西亞參議員羅夫齊（Teva Rohfritsch，左）。（圖／取自外交部）



記者張方瑀／綜合報導

法屬玻里尼西亞多名重量級政要8月底訪問台灣，成為當地近40年來首次有高層政要到訪。中國駐法玻首府巴比提（Papeete）領事田立曉隨後強烈表達「堅決反對」，但參議員羅夫齊（Teva Rohfritsch）回應時態度強硬，直言「法屬玻里尼西亞不是中國的一省」，強調民選官員擁有自主決定外交往來的權利。

根據《中央社》報導，玻里尼西亞（Polynésie française，簡稱法玻）媒體指出，羅夫齊與前主席唐山佳（Gaston Tong Sang）、費奇艾（Edouard Fritch）此次組團訪台，並獲外交部政務次長吳志中設宴接待。

訪團表示，這趟行程旨在推動文化、教育、大洋洲移民史研究、創新及旅遊等多方面合作，盼能拓展與台灣的交流。

然而，中國駐巴比提領事田立曉批評，台灣官方接待法玻政要，使這趟訪問帶有「強烈政治意涵」。

羅夫齊則在臉書發文回應，法玻官員和國會議員無需中國領事館批准即可自由出訪，「我們對中國懷有尊重與友誼，但若要前往台灣，完全是我們自己的選擇。」他更批評中國駐巴比提領事已經「越界」，強調就算與法國參議員團體在台北會晤，也不會因此被中國駐巴黎大使召見。

羅夫齊最後重申：「法屬玻里尼西亞不是中國的一省。」隨行的前主席費奇艾也指出，這趟訪問展現了玻里尼西亞願意與「大洋洲移民搖籃之一」的台灣展開建設性交流，並強調無意捲入中國與台灣之間的爭端。