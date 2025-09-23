福斯：哈瑪斯寫信給川普「願釋放一半人質」　條件是停火60天

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美媒《福斯新聞》（Fox News）援引一名白宮高層與另一位直接參與談判的消息人士透露，哈瑪斯已擬好一封給美國總統川普的信，稱願意立即釋放被拘留在加薩的半數人質，條件是川普保證為期60天的停火協議。消息指出，該封信預計本周送達川普手中。

長期以來，川普一直試圖在國際舞台扮演調停者，並多次呼籲哈瑪斯釋放自2023年10月7日突襲以色列時擄走的所有人質。上週訪英期間，川普再次表示，他希望人質「馬上被釋放」。

本月7日，川普在社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，對哈瑪斯發出「最後警告」，貼文中寫道：「每個人都想要人質回家，都想要這場戰爭結束！以色列已接受我的條件，現在輪到哈瑪斯接受。我已警告哈瑪斯不接受的後果。這是我最後一次警告，不會再有下一次！」

事實上，早在今年3月5日，川普就曾在社群發出所謂的「最後警告」，當時貼文寫道「現在就釋放所有人質，立刻交還你們殺害者的屍體，否則你們完蛋。我要給以色列所有他們需要的東西去結束這件事，若你們不照我說的做，沒有一名哈瑪斯成員會安全。我剛見過你們曾擄走的人質，他們的生活被摧毀。這是對你們的最後警告！現在就放人，否則你們將付出慘痛代價！」