台鐵深夜停駛北迴線！　樺加沙影響3路線一次看

▲強颱樺加沙影響，台鐵昨天深夜緊急宣布新增北迴線停駛措施。示意圖非本文事發地。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

強颱樺加沙來襲，台鐵昨天深夜緊急宣布新增北迴線停駛措施，原本僅停駛南迴線及台東線列車。台鐵表示，颱風外圍環流影響行車安全，停駛措施將持續至今日（23日）中午12點前。

根據氣象署消息，颱風樺加沙的陸上警報將於今日上午8點半解除，但外圍環流仍帶來風雨影響。台鐵昨夜更新停駛訊息，除南迴線及台東線列車外，北迴線各級列車也加入停駛行列。部分列車僅行駛至宜蘭站、羅東站或蘇澳新站，同時取消全區段的415次與408次列車。

▲台鐵停駛狀況。（圖／翻攝台鐵官網，下同，點圖可放大）

針對南迴線，台鐵宣布多班次列車停駛，包括新左營往台東的3001次、411次等列車，以及台東往新左營的162次列車。此外，藍皮列車台東至枋寮的5898次和5899次亦全面暫停行駛。部分列車則改為截短行駛至潮州站。

台東線列車也大幅停駛，影響範圍涵蓋台東至花蓮及花蓮至台東間的多班次列車，例如4503次、407次等列車。部分列車改為截短行駛至花蓮站或壽豐站。台鐵提醒，旅客需密切留意最新列車運行資訊，並提前規劃交通方式以免影響行程。