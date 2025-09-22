　
TikTok逃過封殺！傳川普本周拍板協議　美國投資人握8成股權

▲▼TikTok美國業務將交由美方主導，白宮：6席董事由美國人出任。（圖／路透）

▲TikTok美國業務將交由美方主導。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普預計最快於本周簽署行政命令，批准美中就TikTok在美業務出售達成的協議，為歷經數月的拉鋸談判劃下句點。根據《華爾街日報》與白宮官員消息，協議核心在於股權結構重整、美方接管演算法營運，以及確保美國用戶資料安全，讓這款擁有1.7億美國用戶的短影音平台得以繼續在美營運。

依協議內容，TikTok美國業務將成立新實體，由美國投資人主導經營。新股權架構中，美方投資人合計持股約八成，字節跳動則降至20%以下，以符合美國國會去年通過的相關法規。董事會共設七席，其中六席由美國人擔任，中方僅能指派一席，且不得進入安全委員會。

▲▼TikTok美國業務將交由美方主導，白宮：6席董事由美國人出任。（圖／路透）

在投資陣容方面，川普點名媒體大亨梅鐸父子、甲骨文共同創辦人艾里森，以及戴爾科技執行長戴爾等人將參與收購案，並稱這些企業領袖是「真正的美國愛國者」。其中甲骨文將繼續承擔資料與隱私管理的重任，確保所有美國用戶數據儲存於境內雲端平台。

外界最關注的演算法問題也納入規範。根據協議，字節跳動須將現有推薦演算法複製並授權給美方新公司使用，後續由甲骨文及美國政府監督，進行再訓練與維護，確保脫離中國影響，避免北京藉此干預美國輿論。白宮發言人強調，這項安排「百分之百以美國人利益為優先」。

北京方面則表示，雙方僅達成「基本框架共識」，協議仍需中國政府審查，尤其涉及技術出口與智慧財產授權部分。川普政府同時宣布，已同意再延長120天談判期限，待最終跨國法律審查完成後才會全面生效。

09/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

LIVE／「大眼樺加沙」強壓過境　風雨有變化！氣象署最新說明

在美中關係持續緊張的大背景下，一群來自美國眾議院的兩黨議員於本週罕見訪問中國，並於週日與中國國務院總理李強在北京人民大會堂會晤。這是自2019年以來首度有美國眾議院代表團踏上中國本土，並象徵性地推動雙方「破冰」行動，將軍事對話擺上檯面。

