高雄馬頭山遭埋2804噸廢棄物！環保局進場代清　全部清完要5千萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄馬頭山今年初遭非法棄置2804噸廢棄物，檢方依法起訴7人，除依廢清法36條規定，各重罰最高300萬元罰鍰外，並依同法71條規定，限期行為人於9月21日前清除。但高雄市環保局今（22）日進場複查，發現行為人仍逾期不清，立即派員代為清理，也將依法求償行為人至少5000萬清運費。

馬頭山生態保育區遭到非法集團棄置掩埋鋁渣廢棄物、營建混合物、廢電線、廢 帆布、廢橡膠製品、保麗龍顆粒、廢裝潢板、廢玻璃不明粉末等廢棄物，棄置量約為2804.5噸。檢警偵辦後，橋檢9月1日起訴，7位污染行爲人除依廢清法36條規定，各重罰最高300萬元罰鍰外，並依同法71條規定，限期行為人清理，限9/21前清除。

環保局今（22）日派員至馬頭山複查現場廢棄物清理情形，發現7位行為人均未於期限內提報清理計畫或完成現場廢棄物清理作業，今日立即派員進場，代為履行廢棄物清除，環保局依廢棄物清理法、行政執行法規定嚴正追訴求償行為人責任，同時也依法向私有地主追究清除處理廢棄物的責任。

該案涉及3筆土地，其中1筆為公有道路用地，2筆為私有。在確認行為人逾期不為清理之後，公有土地部分，今日由環保局依法代為清理，並發文命行為人繳納代履行費用；私有土地部分，今日一併發文地主限期完成清理，逾期不為清理將命繳納代履行費用，預估清運費至少5000萬元。

環保局表示，若未繳納代履行費用，都移送行政執行署強制執行。後續私有地廢棄物將由環保局代履行清除處理。同時重申，高雄市政府嚴肅看待馬頭山非法棄置廢棄物案，已裁罰行為人各300萬元罰鍰，同時要求行為人、地主限期清理廢棄物，若拒不配合，則依法移送強制執行，由環保局來代履行。