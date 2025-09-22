快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

▲郭姓男子駕駛小貨車撞死一對母女。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄澄清湖昨（21）日發生2死車禍，一家三代同堂共乘一部機車，行經澄清路湖畔時，遭到一部小貨車失控撞上，女騎士和前踏板的姪女當場重擊摔飛，後座的母親則被拋飛墜入澄清湖內，經送醫搶救後，女騎士和母親均傷重不治。檢警今日於殯儀館相驗，並對肇事郭姓駕駛、黃姓雇主複訊，郭姓駕駛諭知交保20萬元；黃姓雇主則明知員工沒有手排車駕照，仍雇用並安排出勤，同樣涉過失致死罪嫌，交保40萬元。

檢警今日在高雄殯儀館進行相驗程序，肇事的郭姓小貨車駕駛也現身接受檢察官偵訊，由於昨日受撞擊致頭部外傷，郭姓男子的頭上纏了網狀繃帶，額頭和臉頰也有傷勢。面對媒體詢問，郭男全程低頭，一語不發。

突如其來的意外帶走2名至親，家屬悲痛不已，等候檢方到場時，家屬坐在椅子上頻頻拭淚、仰頭嘆氣，畫面令人鼻酸。

▲郭姓男子沒有手排車駕照，雇主明知卻仍安排他出勤。（圖／記者吳奕靖翻攝）



檢方稍早相驗潘女、潘母遺體後，接著複訊郭姓駕駛及黃姓雇主，訊後諭知郭姓駕駛涉犯過失致死罪，交保20萬元。黃姓雇主則明知郭姓男子沒有手排車駕照，仍雇用郭男駕駛手排貨車出勤，認為同樣涉犯過失致死罪嫌，交保40萬元。

全案發生在21日上午11點多，警消接獲報案指出，鳥松區文前路發生一起車禍，且有民眾墜湖。消防隊派遣人車趕往現場，並下水救援，將一名女子打撈上岸，但該名女子已無生命跡象。湖畔另有一名女子、一名女童肢體嚴重外傷，2人意識不清，現場留下大量血跡，救護人員現場處置後，緊急將傷者送醫搶救。

▲潘姓女騎士載姪女和母親出門遇劫，母女雙亡。（圖／翻攝自threads/miaaa__8o7）



警方調查，當時28歲郭姓男子駕駛自小貨車，沿文前路行駛時，過彎不慎失控偏離車道，撞上對向一部機車。機車上的潘姓女騎士、前踏板的姪女當場摔飛撞擊湖邊護欄，手腳嚴重骨折；後座的潘母則被拋飛墜入澄清湖，其中潘姓女騎士、潘母搶救無效，女童接受手術後，目前在加護病房照護中。