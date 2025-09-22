　
地方 地方焦點

強化反詐與交通安全觀念　東勢分局長上警廣電台強力宣導

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲為強化反詐及交通安全，東勢警長蘇玉坪親上警廣加強宣導。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

為加強民眾反詐騙意識及提升交通安全觀念，臺中市政府警察局東勢分局分局長蘇玉坪於上周應邀前往警察廣播電臺臺中分臺接受專訪，就近期詐騙手法演變、預防對策與交通安全重點工作向聽眾進行深入宣導。

蘇玉坪指出，詐騙集團手法層出不窮，包括「假投資詐騙」、「假交友（投資詐財）」、「一般購物詐騙」，這都是與網路相關的詐騙手法。蘇分局長呼籲凡是接到自稱醫院、銀行、公務機關人員的來電告知資料被盜用、卡片被盜刷、要求繳交「保證金」或匯款供監管或是假冒公務機關來電「要核對身分」絕對都是詐騙，切勿上當，以保障自身權益。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

在安全議題，分局長表示，「車輛不禮讓行人」最高可罰6,000元，肇事更可達36,000元罰鍰。根據道路交通安全規則第103條規定，車輛行經行人穿越道時，應提前減速、觀察並停讓行人通過。東勢分局於114年1-8月共計取締74件車輛不禮讓行人違規，及941件人行道違停、併排停車等重大違規停車，藉由加強執法能量，希望可以建立「行人優先、路口停讓」的文化，共同營造一個友善安全的通行環境，以維護用路人行車安全。為維護轄區治安、交通順暢並減少機車駕駛族群發生交通事故，本分局也持續規劃取締酒駕、防制危駕、取締青少年無照駕駛等專案勤務，114年1月1日至8月31日，共取締酒後駕車109件，其中移送法辦46件，114年酒駕肇事則較113年減少6件，本分局仍將持續加強取締酒駕，落實事前預防，勝於事後處置，在此也提醒各位聽眾朋友，喝酒不開車、開車不喝酒，酒後若要返家外出請找代駕，維護自身及他人安全。

09/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

