樺加沙強度已達巔峰　今晚花東防超大豪雨

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙影響，今天晚間花東將出現超大豪雨，中央氣象署更針對花蓮縣發布「降雨警戒」。氣象署指出，樺加沙強度已達巔峰，未來24小時將逐漸減弱，台灣本島預計明天上午脫離暴風圈，並解除陸上颱風警報。

根據氣象署資訊，樺加沙今天下午5時中心位置在鵝鑾鼻的南方約270公里之處，以每小時19轉23公里速度向西北西進行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署表示，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西北西進行，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東，對台東、恆春半島、屏東及高雄構成威脅。

陸上警戒：台東、恆春半島、屏東及高雄地區應嚴加戒備。

降雨警戒：花蓮縣。

海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報科長林伯東表示，樺加沙目前強度已達巔峰，預估24小時內開始逐漸減弱，但明天晚間可能還是以強颱等級進入東沙島海面。他也說，台灣本島預估明天上午就能脫離暴風圈，中午前解除陸上颱風警報，晚間解除海上警報。

林伯東指出，颱風外圍雲系移入愈來愈頻繁，已開始影響東半部，除了有短延時強降雨，也要留意強陣風。今天截至目前基隆北海岸、北部山區及宜花地區累積雨量都有100毫米，台東、恆春及蘭嶼也持續累積，東半部地區、北部及高屏山區降雨將持續到明天白天，其中，宜蘭及基隆北海岸降雨將在明天白天減緩。

他也說，由於花蓮縣未在陸上警戒範圍，但預估未來24小時花蓮降雨將達超大豪雨等級，因此發布降雨警戒。

受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署指出，今天晚間至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣地區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及桃園、新竹、台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

氣象署也說，今天屏東縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，今、明天蘭嶼、綠島、澎湖縣、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

另外，今、明天基隆北海岸、台灣東半部、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪增大至3米以上，尤其東南部海面、台灣海峽南部及巴士海峽易有6米以上巨浪。