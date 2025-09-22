快訊／樺加沙暴風圈觸陸　風雨愈晚愈明顯

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙持續接近，其暴風圈已於今天中午11時觸及恆春陸地，並持續增強，預計中心位置今晚到達南端海面，今天下半天到明天上半天最接近台灣，東半部降雨愈晚愈明顯。

▲樺加沙颱風暴風圈觸陸。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西轉西北西進行，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署表示，樺加沙颱風結構完整、暴風圈範圍廣，未來還有增強空間，預計今晚到達南端海面，明天清晨至上午到達西南方海面，今天下半天到明天上半天最接近台灣。

氣象署指出，今天東半部降雨愈晚愈明顯，晚間到明天花東地區及高屏山區降雨時間長，也有短延時強降雨機率，至於西半部降雨不多，受沉降作用影響有高溫，苗栗、台中、雲林及嘉義有36度以上機率。

氣象署指出，今天下午起花蓮縣地區、台東縣地區、宜蘭縣山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率。

另外，今、明天蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。